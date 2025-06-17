الثلاثاء 2025-06-17 10:19 م
 

المياه: ضبط اعتداءات على مصادر المياه في بيادر وادي السير

جانب من مصادرة مضخات تُستخدم بشكل مخالف في تعبئة صهاريج المياه
جانب من مصادرة مضخات تُستخدم بشكل مخالف في تعبئة صهاريج المياه
 
الثلاثاء، 17-06-2025 10:00 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع الجهات المختصة، اعتداءات على مصادر المياه في منطقة بيادر وادي السير، شملت مصادرة معدات ومضخات تُستخدم بشكل غير قانوني في تعبئة صهاريج المياه.

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وقالت الوزارة في بيان، إن سلطة المياه صادرت 7 مضخات تُستخدم بشكل مخالف في تعبئة صهاريج المياه، إضافة إلى إغلاق حفرة عميقة تقع على الشارع العام كانت تُستغل لهذا الغرض، حيث جرى سحب خطوط المياه منها وإغلاقها بالكامل، مشيرة إلى أنه تم ضبط ومصادرة مضخة أخرى تُستخدم في تعبئة الصهاريج في منطقة نبع البحاث، إلى جانب إزالة مظلتين وقص 5 خراطيم مياه كانت تُستخدم في عمليات تعبئة مخالفة.


وثمنت الوزارة جهود وزارة الداخلية والأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة ومركز أمن البيادر، مؤكدة أن الطواقم الفنية والأمنية ستواصل تنظيم حملات لضبط الاعتداءات كافة، حيث سيتم حجز اي صهاريج مخالفة وضبط أصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين.

 
gnews

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