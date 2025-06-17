المياه: ضبط اعتداءات على مصادر المياه في بيادر وادي السير

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع الجهات المختصة، اعتداءات على مصادر المياه في منطقة بيادر وادي السير، شملت مصادرة معدات ومضخات تُستخدم بشكل غير قانوني في تعبئة صهاريج المياه.

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وقالت الوزارة في بيان، إن سلطة المياه صادرت 7 مضخات تُستخدم بشكل مخالف في تعبئة صهاريج المياه، إضافة إلى إغلاق حفرة عميقة تقع على الشارع العام كانت تُستغل لهذا الغرض، حيث جرى سحب خطوط المياه منها وإغلاقها بالكامل، مشيرة إلى أنه تم ضبط ومصادرة مضخة أخرى تُستخدم في تعبئة الصهاريج في منطقة نبع البحاث، إلى جانب إزالة مظلتين وقص 5 خراطيم مياه كانت تُستخدم في عمليات تعبئة مخالفة.