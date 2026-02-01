المياه: ضبط اعتداءات في عجلون والرمثا وعمّان

وفي منطقة الرمثا وبالتنسيق مع مركز أمن الرمثا تم ضبط بئر مخالفة حيث تم إزالة الاعتداء وردم البئر وإعداد الضبوطات والعمل جار لاستكمال التحقيق .
وفي عمّان وبالتعاون مع شركة مياهنا ومركز أمن المهاجرين في منطقة نزال الذراع الشمالي تم ضبط عمارة تعتدي على المياه حيث تم إعداد الضبط.
وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام على الجهود المتواصلة وأكدت على أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي اعتداءات .
-
أخبار متعلقة
-
العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين
-
جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة لجمهورية مصر العربية
-
الملك يلتقي مع الرئيس المصري اليوم
-
البلقاء تتصدر المحافظات من حيث المساحة الحرجية في الأردن
-
التربية تؤكد أهمية أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر في المسار الأكاديمي
-
السفير العضايلة يمثل الأردن في الاجتماع الوزاري للمنتدى العربي - الهندي
-
وزارة الأوقاف: تنفيذ 870 عقوبة بديلة عبر خدمات مجتمعية في 2025
-
توضيح هام من الفلك الدولي حول موعد أول أيام شهر رمضان لهذا العام