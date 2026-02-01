الأحد 2026-02-01 01:43 م

المياه: ضبط اعتداءات في عجلون والرمثا وعمّان

ل
الحفارة المضبوطة
 
الأحد، 01-02-2026 12:31 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري عن ضبط حفارة مخالفة في عجلون / عين البيضا بناءً على معلومات توفرت لمجموعة أمن وقائي عجلون حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن العام ومديرية الأحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية وضبط الحفارة وحفر بئر مخالفة، وردم البئر المخالفة وتم حجز الحفارة والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية  .

اضافة اعلان


وفي منطقة الرمثا وبالتنسيق مع مركز أمن الرمثا تم ضبط بئر مخالفة حيث تم إزالة الاعتداء وردم البئر وإعداد الضبوطات والعمل جار لاستكمال التحقيق . 


وفي عمّان وبالتعاون مع شركة مياهنا ومركز أمن المهاجرين في منطقة نزال  الذراع الشمالي تم ضبط عمارة تعتدي على المياه حيث تم إعداد الضبط.


وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام على الجهود المتواصلة وأكدت على أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي اعتداءات  .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية النائب القباعي عن نائب: هاجمني ولم يبقَ إلا أن يقيم الحد عليّ

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

عربي ودولي هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

تعبيرية

طب وصحة ماذا يفعل السهر بقلبك؟

صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني

اقتصاد محلي صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني

فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل

طب وصحة فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل

لماذا لا يوجد "أنف مثالي" يناسب الجميع؟

منوعات لماذا لا يوجد أنف مثالي يناسب الجميع؟

العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين

أخبار محلية العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين

بعد إعادة فتحه .. الكيان يوضح آلية عمل معبر رفح

فلسطين بعد إعادة فتحه .. الكيان يوضح آلية عمل معبر رفح



 






الأكثر مشاهدة