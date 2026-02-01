المياه: ضبط اعتداءات في عجلون والرمثا وعمّان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري عن ضبط حفارة مخالفة في عجلون / عين البيضا بناءً على معلومات توفرت لمجموعة أمن وقائي عجلون حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن العام ومديرية الأحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية وضبط الحفارة وحفر بئر مخالفة، وردم البئر المخالفة وتم حجز الحفارة والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية .

وفي منطقة الرمثا وبالتنسيق مع مركز أمن الرمثا تم ضبط بئر مخالفة حيث تم إزالة الاعتداء وردم البئر وإعداد الضبوطات والعمل جار لاستكمال التحقيق .



وفي عمّان وبالتعاون مع شركة مياهنا ومركز أمن المهاجرين في منطقة نزال الذراع الشمالي تم ضبط عمارة تعتدي على المياه حيث تم إعداد الضبط.