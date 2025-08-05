المياه : ضبط حفارة تقوم بحفر بئر مخالف في الزرقاء

حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن العام لتأمين الحماية اللازمة لضبط الحفارة المخالفة، وتم تسيير حملة أمنية لمرافقة الفرق التفتيشية للمياه إلى المنطقة، حيث تم ضبط الحفارة المخالفة أثناء حفر بئر مخالف، وإيداعها لدى مديرية المشاغل، وتم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وحجز الحفارة.
وبالتفاصيل، فإن الحفارة الكهربائية تعمل على سيارة كهربائية يتم التحكم فيها إلكترونيًا، وتحتوي على كاميرا مراقبة تقوم بالحفر المخالف، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وردم البئر المخالف.
وتهيب الوزارة بالأخوة المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالاعتداء على مصادر المياه في جميع المناطق، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون في أي عملية اعتداء على حقوق المواطنين المائية.
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