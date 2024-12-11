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المياه: ضبط حفارة مخالفة في الجفر

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الحفارة المضبوطة
الأربعاء، 11-12-2024 03:12 م

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري، بالتعاون مع الجهات المختصة، حفارة تقوم بحفر بئر مخالفة في الجفر بمحافظة معان، وذلك ضمن حملات تفتيشية مستمرة تنفذها سلطة المياه في جميع مناطق المملكة لإحكام السيطرة على مصادر المياه.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه بناءً على معلومات توفرت بوجود حفر بئر مخالفة في منطقة الجفر نسقت حملة أمنية لضبط الحفارة، وجرى مداهمة الموقع وضبط 3 أشخاص من جنسية عربية وحجز الحفارة والمعدات وإيداعها مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه وتنظيم المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون، والعمل جار لتحديد هوية صاحب البئر المخالفة.


وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خاصة مدير مركز أمن بادية الجفر وكوادر المركز وجميع الجهات التي تسهم في ضبط الاعتداءات على مصادر المياه .

 
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