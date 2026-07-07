الثلاثاء 2026-07-07 03:23 م

المياه : ضبط 14 اعتداء جديد في مناطق الشونة الجنوبية

واصلت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية حملتها في منطقة الشونة الجنوبية بالتعاون مع شركة مياه الأردن -مياهنا ومياه البلقاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبأسناد من مدي
جانب من المضبوطات
 
الثلاثاء، 07-07-2026 02:48 م

الوكيل الإخباري-   واصلت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية حملتها في منطقة الشونة الجنوبية بالتعاون مع شركة مياه الأردن -مياهنا ومياه البلقاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبأسناد من مديرية الامن العام -مركز امن الشونة الجنوبية وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة تمكنت من خلالها ضبط 14 اعتداء قطر 1 انش على الخط الرئيسي المزود لمنطقة الرامة قطر 6 أنش  تمثلت بسحب خطوط لسحب المياه بطريقة مخالفة وتزويد مزارع وشاليهات لتعبئة برك بطريقة غير قانونية تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة. 

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و تم ضبط وإزالة اعتداءات على الخطوط على خطوط المياه واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين  مؤكدة ان الحملة مستمرة  لتشمل معظم المناطق ، مثمنة تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.

 
 


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