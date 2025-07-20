المياه : ضبط 5 اعتداءات على نبعة وادي السير لمنع تعبئة المياه غير الصالحة للشرب

وأوضحت أنه بناءً على المتابعة من وحدة الرقابة الداخلية لضبط الاعتداءات المتكررة على نبعة وادي السير والمياه غير الصالحة للشرب والصهاريج المخالفة، كونه يمثل مساسًا بصحة المواطنين، حيث تم التنسيق مع متصرف وادي السير ومدير المركز الأمني وتشكيل حملة أمنية وتصويب الوضع وإزالة المخالفات.
وثمّنت وزارة المياه والري / سلطة المياه الجهود والتعاون البنّاء والمثمر بينها وبين وزارة الداخلية، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، على تعاونهم الدائم، وكذلك متصرف لواء وادي السير، ومديرية الأمن العام / مدير المركز الأمني ومرتبات المركز، مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ حملات صونًا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه، وأهابت بالإخوة المواطنين ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات على مركز الشكاوى الموحد (117116)، وأنها لن تسمح بأي اعتداءات، خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها، وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة، وبالتالي تشكّل خطرًا على السلامة العامة وصحة المواطنين.
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