المياه: فيضان سد الموجب خلال ساعات مع استمرار الحالة المطرية

ودعت الوزارة الأحد، الجميع إلى تجنب مجاري السيول والأودية، وعدم الاقتراب من السدود والحفائر الترابية، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية، حفاظًا على السلامة العامة.
