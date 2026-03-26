الخميس 2026-03-26 02:46 م

المياه: فيضان 4 سدود جنوب المملكة

"المياه": فيضان 4 سدود جنوب المملكة
الخميس، 26-03-2026 02:35 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، عن بدء فيضان سد التنور وسد شيظم في محافظة الطفيلة، وسد الفيدان في وادي عربة، وسد الوحيدي في معان، بعد امتلائها بكامل طاقتها التخزينية بنسبة 100 بالمئة.

ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين والمزارعين ومربي المواشي والقاطنين بالقرب من مجاري السيول والأودية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر، وكذلك التنسيق مع البلديات والجهات المعنية، وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مهيبة بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة/سلطة وادي الأردن أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها، مع استمرار حالات عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة.

 
 


"المياه": فيضان 4 سدود جنوب المملكة

أخبار محلية المياه: فيضان 4 سدود جنوب المملكة

ن

