المياه: قرب فيضان سد ابن حماد

08:39 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن مساء اليوم الاثنين ، ان سد ابن حماد في محافظة الكرك سيفيض خلال الساعات القليلة مع قرب امتلاءه ووصوله الى سعته التخزينية الكاملة البالغة 4 مليون متر مكعب. اضافة اعلان





ودعت السلطة المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد ، الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة و الالتزام بتعليمات الجهات المختصة .





