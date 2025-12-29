المياه: قرب فيضان سد ابن حماد

ودعت السلطة المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد ، الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة و الالتزام بتعليمات الجهات المختصة .
-
