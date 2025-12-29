الإثنين 2025-12-29 10:51 م

المياه: قرب فيضان سد ابن حماد

الإثنين، 29-12-2025 08:39 م
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن مساء اليوم الاثنين ، ان سد ابن حماد في محافظة الكرك سيفيض خلال الساعات القليلة مع قرب امتلاءه ووصوله الى سعته التخزينية الكاملة البالغة 4 مليون متر مكعب.اضافة اعلان


ودعت السلطة المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد ، الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة و الالتزام بتعليمات الجهات المختصة .
 
 


