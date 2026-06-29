المياه: مشروع لتأهيل آبار ومحطات ضخ المياه في الطفيلة بقيمة 3,3 مليون دينار

وبين وزير المياه والري ان الوزارة / سلطة المياه تركز جهودها على الاسراع بتأهيل محطات المياه لمواجهة ازدياد الطلب على المياه ورفع كفاءة التزويد المائي ومعالجة اختلالات التزويد وتلبية احتياجات المناطق .
وبين الوزير ان المشروع سيخدم معظم مناطق الطفيلة ويحسن من وصول المياه للمواطنين حيث يتضمن إعادة تأهيل وتحديث 3 محطات ضخ في الحسا ( محطة الحسا 1، محطة الحسا 2، الحسا 3 ) في محافظة الطفيلة بما في ذلك جميع الاعمال الميكانيكية والكهربائية وكذلك صيانة غرف الضخ والتشغيل والخزانات ومرافق هذه المحطات حيث تضم محطة ضخ الحسا 1 و الحسا 2 على 4 مضخات بطاقة 400 متر مكعب/ ساعة ومحطة الحسا 3 تحتوي على 6 مضخات بطاقة 300متر مكعب /ساعة تقوم بضخ المياه الى خزان العيص وخزان الحرير في الطفيلة .
إضافة الى تنفيذ نظام سكادا حديث لمحطات الضخ والابار وتشغيله بما يضمن مراقبة الخزانات والابار بكفاءة عالية ونظام FCV والمحابس والعدادات و وحدة RTU/ وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة PLC ولوحات كهربائية وغيرها ، وربط آبار الحسا على نظام سكادا .
وثمن الوزير دعم الاصدقاء في الحكومة الامريكية على الدعم المتواصل لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه.
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