المياه: مشروع لتأهيل آبار ومحطات ضخ المياه في الطفيلة بقيمة 3,3 مليون دينار

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، اليوم الاثنين في مكتبه بوزارة المياه والري اتفاقية إعادة تطوير وتأهيل الابار ومحطات الضخ في الحسا/ محافظة الطفيلة بقيمة 3,383 مليون دينار اردني ممولة من الحكومة الامريكية بقيمة 2,088 مليون دينار ومن سلطة المياه بقيمة 1,799 مليون دينار بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة والمساعد لشؤون المياه المهندسة أسماء الوهادنة وعدد من المسؤولين، مع مقاول محلي لرفع إنتاجية المحطة من 650 متر مكعب /ساعة الى 750 متر مكعب/ساعة.

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وبين وزير المياه والري ان الوزارة / سلطة المياه تركز جهودها على الاسراع بتأهيل محطات المياه لمواجهة ازدياد الطلب على المياه ورفع كفاءة التزويد المائي ومعالجة اختلالات التزويد وتلبية احتياجات المناطق .



وبين الوزير ان المشروع سيخدم معظم مناطق الطفيلة ويحسن من وصول المياه للمواطنين حيث يتضمن إعادة تأهيل وتحديث 3 محطات ضخ في الحسا ( محطة الحسا 1، محطة الحسا 2، الحسا 3 ) في محافظة الطفيلة بما في ذلك جميع الاعمال الميكانيكية والكهربائية وكذلك صيانة غرف الضخ والتشغيل والخزانات ومرافق هذه المحطات حيث تضم محطة ضخ الحسا 1 و الحسا 2 على 4 مضخات بطاقة 400 متر مكعب/ ساعة ومحطة الحسا 3 تحتوي على 6 مضخات بطاقة 300متر مكعب /ساعة تقوم بضخ المياه الى خزان العيص وخزان الحرير في الطفيلة .



إضافة الى تنفيذ نظام سكادا حديث لمحطات الضخ والابار وتشغيله بما يضمن مراقبة الخزانات والابار بكفاءة عالية ونظام FCV والمحابس والعدادات و وحدة RTU/ وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة PLC ولوحات كهربائية وغيرها ، وربط آبار الحسا على نظام سكادا .