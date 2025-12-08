الإثنين 2025-12-08 12:53 م

المياه: نضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً بمعظم المناطق

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الأردن، بسبب ظروفه المائية وتراجع المصادر المتاحة والتغيرات المناخية، يضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً في معظم المناطق، وأخرى مرة كل أسبوعين قدر الإمكان، مع السعي الجاد لتلبية احتياجات المواطنين.اضافة اعلان


وشدد، في بيان صحفي، على أن الوزارة وكافة طواقمها تعمل على جميع الأصعدة لتوفير المياه للمواطنين بأفضل الطرق الممكنة، مشيراً إلى السعي قدماً لتنفيذ المشاريع المائية التي تحقق الأمن المائي واستدامة المصادر المائية لمواجهة التحديات المستقبلية، مثل مشروع الناقل الوطني، وخفض فاقد المياه، ومشاريع الصرف الصحي، والتوسع في حصاد مياه الأمطار، حيث ارتفع عدد السدود والحفائر الصحراوية إلى 630 سداً وحفيرة.

ووفق سلامة، جرى تعزيز التزويد المائي لخدمة مناطق جديدة وتحسين الخدمة للمواطنين، وتأمين مصادر جديدة لمياه الري لتلبية احتياجات المزارعين.

وأضاف أن هناك نجاحاً في خفض الفاقد المائي بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل الفاقد المائي في جميع مناطق المملكة إلى 40.9%، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، الذي بلغ 45.3%، وذلك نتيجة جهود ضبط الاعتداءات على الخطوط، وقناة الملك عبدالله التي تعد من أبرز تحديات القطاع، ما وفّر أكثر من 30 مليون متر مكعب من حقوق المواطنين المائية، مع مواصلة جهود التنسيق مع الشقيقة سوريا لتحسين وضع المياه في حوض اليرموك.
 
 


