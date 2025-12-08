المياه: نضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً بمعظم المناطق

وشدد، في بيان صحفي، على أن الوزارة وكافة طواقمها تعمل على جميع الأصعدة لتوفير المياه للمواطنين بأفضل الطرق الممكنة، مشيراً إلى السعي قدماً لتنفيذ المشاريع المائية التي تحقق الأمن المائي واستدامة المصادر المائية لمواجهة التحديات المستقبلية، مثل مشروع الناقل الوطني، وخفض فاقد المياه، ومشاريع الصرف الصحي، والتوسع في حصاد مياه الأمطار، حيث ارتفع عدد السدود والحفائر الصحراوية إلى 630 سداً وحفيرة.
ووفق سلامة، جرى تعزيز التزويد المائي لخدمة مناطق جديدة وتحسين الخدمة للمواطنين، وتأمين مصادر جديدة لمياه الري لتلبية احتياجات المزارعين.
وأضاف أن هناك نجاحاً في خفض الفاقد المائي بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل الفاقد المائي في جميع مناطق المملكة إلى 40.9%، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، الذي بلغ 45.3%، وذلك نتيجة جهود ضبط الاعتداءات على الخطوط، وقناة الملك عبدالله التي تعد من أبرز تحديات القطاع، ما وفّر أكثر من 30 مليون متر مكعب من حقوق المواطنين المائية، مع مواصلة جهود التنسيق مع الشقيقة سوريا لتحسين وضع المياه في حوض اليرموك.
-
أخبار متعلقة
-
"الطيران المدني" تبحث فتح خطوط جوية مع جمهورية تيمور الشرقية
-
البلقاء التطبيقية الأولى محليًا و42 عالميًا بتصنيف الجامعات الخضراء
-
الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 - 2030
-
الاستهلاكية المدنية : زيت الزيتون التونسي سيباع بأسعار مشجعة للمواطنين
-
%6.1 نسبة زيادة في عدد العاملين بالقطاع السياحي حتى أيلول
-
الأردن يهنئ سوريا
-
تسجيل 105 براءات اختراع في 11 شهرا
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 205 كم على طريق الأزرق