المياه ومياه العقبة يناقشان مشروع آبار الحصاد المائي في الكرك

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الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة المياه الدكتور جهاد المحاميد، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور محمد العفيشات، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية المهندس ثائر المومني، ومندوبي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الإثنين 7/7/2025، في مبنى شركة مياه العقبة، لمناقشة مشروع آبار الحصاد المائي المُزمع تنفيذه في محافظة الكرك. اضافة اعلان





وقال المحاميد إن الوزارة تُعوِّل على دعم شركة مياه العقبة في التوعية والمساعدة على تنفيذ مشروع آبار الحصاد المائي في محافظة الكرك، التابع لمشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتعزيز المخزون المائي للمواطنين في المحافظة، ولسد النقص في المياه الذي يعاني منه الأهالي خلال فصل الصيف.



وأشار إلى أهمية مساهمة مكاتب إدارة مياه الكرك وموظفيها في نشر رابط التقديم، وتشجيع سكان المحافظة ممن تنطبق عليهم الشروط، على التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المياه والري.



من جانبه، بيّن مدير مياه العقبة المهندس وائل الدويري أن شركة مياه العقبة، ومن خلال مديرية مياه الكرك، ستقدم كافة أشكال الدعم المطلوبة لإنجاح هذا المشروع في محافظة الكرك، من خلال زيادة الوعي لدى أهالي المناطق المستهدفة، وحثّهم على تقديم طلبات للاستفادة من المشروع على موقع الوزارة، ومساعدتهم بذلك من خلال موظفي إدارة مياه الكرك.



وأكد أن ذلك من شأنه تخفيف الضغط على شبكة توزيع المياه والمياه الجوفية، وتوفير كميات إضافية من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، مما يسهم في استدامة الموارد المائية وتقليل الاعتماد على الشبكة والمصادر الجوفية.