"المياه" و"الفاو" تبحثان مواجهة التحديات المائية

وبحسب بيان للوزارة، تهدف المبادرة إلى دعم التخطيط الاستراتيجي وتحسين إدارة المياه، إضافة إلى دعم وتطوير استخدام المياه غير التقليدية، وضمان استدامة المياه، وتعزيز حوكمة المياه الزراعية، وتعزيز قدرة أنظمة الغذاء وخدمات المياه على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ونشر المعرفة والخبرة من خلال تعزيز التعاون الإقليمي.
وأكد أبو السعود أهمية المبادرة في مواجهة التحديات المائية التي تواجه الأردن والمنطقة بشكل عام، مستعرضا الجهود الأردنية لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة من خلال البحث عن حلول استراتيجية.
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