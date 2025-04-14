"المياه" و"الفاو" تبحثان مواجهة التحديات المائية

الوكيل الإخباري- بحث وزير المياه المهندس رائد أبو السعود، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المهندس نبيل عساف، مشروع مبادرة "ندرة المياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا".

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وبحسب بيان للوزارة، تهدف المبادرة إلى دعم التخطيط الاستراتيجي وتحسين إدارة المياه، إضافة إلى دعم وتطوير استخدام المياه غير التقليدية، وضمان استدامة المياه، وتعزيز حوكمة المياه الزراعية، وتعزيز قدرة أنظمة الغذاء وخدمات المياه على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ونشر المعرفة والخبرة من خلال تعزيز التعاون الإقليمي.



وأكد أبو السعود أهمية المبادرة في مواجهة التحديات المائية التي تواجه الأردن والمنطقة بشكل عام، مستعرضا الجهود الأردنية لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة من خلال البحث عن حلول استراتيجية.