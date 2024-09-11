النائب الغزاوي يعود مجدداً للبرلمان .. ويوجه رسالة شكر للأردنيين

أما بعد،،
فإنه لمن دواعي سروري أن أحضى بتمثيلكم مجدداً في البرلمان الأردني 20 ممثلاً عن حزب نماء ضمن التحالف الذي أعتز به " تحالف حزب نماء وحزب العمل " الذي تمكنّا بكرم الله وتصويتكم لهذه القائمة من حصد مقعدين من المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية ال41 وبواقع 45859 صوت.
لقد عملنا بجد واجتهاد وآمنّا جميعاً بفكرة نماء التي تحالفت مع فكرة وبرنامج حزب العمل والذي يسعدني من خلالكم أن أبارك لزميلي الأستاذ معتز أبو رمان الذي حصد مقعد أيضاً ضمن هذا التحالف.
الحديث يطول، والرهان كبير على المرحلة المقبلة، ولكن وجب أن أقدم لكم شكري وامتناني لجميع من وقفوا وقفة الفخر من أجل أن يرى هذا التحالف النجاح - ولو أننا كنا نطمح بالمزيد - ولكن القادم أفضل بعون الله.
ابنكم وخادمكم / النائب علي سليمان الغزاوي
عضو مجلس النواب 20
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