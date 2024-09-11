النائب الغزاوي يعود مجدداً للبرلمان .. ويوجه رسالة شكر للأردنيين

الوكيل الإخباري- النشامى والنشميات، أبناء أردننا الحبيب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه،، يسعدنا ويشرفنا أننا حظينا بشرف المشاركة في الانتخابات النيابية لاختيار البرلمان الأردني 20 وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما في دعم مسيرة التحديث السياسي ودعم العمل البرلماني المبني على العمل الحزبي والبرامجي.

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أما بعد،،



فإنه لمن دواعي سروري أن أحضى بتمثيلكم مجدداً في البرلمان الأردني 20 ممثلاً عن حزب نماء ضمن التحالف الذي أعتز به " تحالف حزب نماء وحزب العمل " الذي تمكنّا بكرم الله وتصويتكم لهذه القائمة من حصد مقعدين من المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية ال41 وبواقع 45859 صوت.



لقد عملنا بجد واجتهاد وآمنّا جميعاً بفكرة نماء التي تحالفت مع فكرة وبرنامج حزب العمل والذي يسعدني من خلالكم أن أبارك لزميلي الأستاذ معتز أبو رمان الذي حصد مقعد أيضاً ضمن هذا التحالف.



الحديث يطول، والرهان كبير على المرحلة المقبلة، ولكن وجب أن أقدم لكم شكري وامتناني لجميع من وقفوا وقفة الفخر من أجل أن يرى هذا التحالف النجاح - ولو أننا كنا نطمح بالمزيد - ولكن القادم أفضل بعون الله.