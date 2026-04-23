النائب محمد المحارمة يكتب: رسائل سمو الأمير الحسين.. رؤية وطنية تبدأ من الشباب

الوكيل الإخباري-كتب النائب محمد المحارمة - سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ومن قلب الاتحاد الأردني لكرة القدم، يبعث برسائل واضحة ومهمة.





الرسالة الأولى: أن البناء الحقيقي يبدأ من القاعدة، ومن الأعمار المبكرة. فالمرحلة القادمة تقوم على البناء على الإنجاز، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتوفير كل السبل الممكنة لأبنائنا اللاعبين في مختلف محافظات المملكة. ويأتي ذلك عبر إعادة إطلاق أكاديميات سمو الأمير علي بن الحسين بحلتها الجديدة، لصناعة جيل جديد من الأبطال.



أما الرسالة الثانية: فهي أن الأردن يقف بكل أطيافه خلف “النشامى”. فقد رافق سموه المنتخب منذ البداية، وكان حاضرًا في رحلتهم نحو التأهل خطوة بخطوة. وهي رسالة وطنية بأن العمل قد بدأ، ليس فقط داخل المستطيل الأخضر، بل على مستوى مؤسسات الدولة كافة، استعدادًا لهذا الحدث العالمي، وتعظيم الاستفادة منه.



إنها فرصة ذهبية لترويج الأردن، ووضعه بقوة على الخارطة الرياضية والسياحية، والتأكيد على أن الشباب الأردني، متى ما أُتيحت له الفرصة، قادر على التميز والتقدم في مختلف المجالات.



شكرًا سمو الأمير، على دعمكم المتواصل للشباب الأردني في كل مكان





