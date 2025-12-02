الثلاثاء 2025-12-02 10:18 ص

النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

أمانة عمان
الثلاثاء، 02-12-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   كتبت المهندسة قمر النابلسي، عضو مجلس أمانة عمان، على صفحتها على فيسبوك "للأسف ما يحدث في أمانة عمان لا يمكن أن يصدقه العقل، تعيين عشرات المدراء والمدراء التنفيذيين ورؤساء الأقسام والشعب يومياً، ومن ثم وضع هؤلاء المدراء على مكاتب مدير المدينة أو نواب القطاع، وتعيين غيرهم، أي أن هناك أعداداً كبيرة من المدراء بدون دوائر، وذلك فقط حتى يحصلوا على الامتيازات ومنصب مدير أو مدير تنفيذي، طبعاً كل ذلك قبل صدور نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى الذي يحدد طريقة التعيين والاختيار، والذي أقره مجلس الوزراء وقد يصدر خلال بضعة أيام فقط".

وأضافت أن هذا يحدث رغم توجه الحكومة لتحديث القطاع العام ووضع أسس لاختيار الموظفين، في حين تشهد الأمانة تعيينات واستحداث دوائر ومناصب دون أي أسس وبالعشرات يومياً لاستغلال الوقت قبل صدور القرار.

وأشارت إلى أن ما يعلن هو جزء مما يجري، مؤكدةً أن هناك الكثير ممن تم ترفيعهم وإبلاغهم عبر الهاتف مع التأكيد عليهم بعدم الإعلان عن ذلك حتى لا يحدث بلبلة بين الموظفين الذين تم استثناؤهم رغم استحقاقهم.

وبينت "هل هكذا يكون الترشيق وضبط الإنفاق؟ وكيف تقابل التقاعدات التي تمت بهدف تقليص النفقات بهذه الإجراءات؟ وكيف سيكون حال أمانة عمان في قادم الأيام؟ وأين رئيس الوزراء من إجراءات كهذه تخالف توجه الحكومة وتخلق حالة من السخط الشعبي؟".

 
 


النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

