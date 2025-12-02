النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

وأضافت أن هذا يحدث رغم توجه الحكومة لتحديث القطاع العام ووضع أسس لاختيار الموظفين، في حين تشهد الأمانة تعيينات واستحداث دوائر ومناصب دون أي أسس وبالعشرات يومياً لاستغلال الوقت قبل صدور القرار.
وأشارت إلى أن ما يعلن هو جزء مما يجري، مؤكدةً أن هناك الكثير ممن تم ترفيعهم وإبلاغهم عبر الهاتف مع التأكيد عليهم بعدم الإعلان عن ذلك حتى لا يحدث بلبلة بين الموظفين الذين تم استثناؤهم رغم استحقاقهم.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان
-
فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وحادث سير بالقرب منها
-
وفاة و 3 إصابات إثر تدهور مركبة على اوتستراد المفرق الزرقاء
-
صناعة إربد تبحث التعاون الاستثماري مع وفد مغربي
-
ندوة في العقبة حول السردية الأردنية ومسار توثيقها
-
ولي العهد يفتتح مركز "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة
-
ولي العهد يفتتح حاضنة أعمال في كلية التدريب المهني المتقدم في إربد ويزور فرع الكلية بحكما