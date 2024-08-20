النابلسي: مهمتنا تدريب الشباب وليس خلق فرص عمل لهم

وأضاف النابلسي، في حديث له خلال منتدى الاتصال الحكومي، الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية للشباب تتضمن 7 محاور من ضمنها الشباب والمشاركة السياسية.
وأوضح أن خلق فرص العمل للشباب ليس ضمن مهام الوزارة، بل من مهامنا تدريبهم وإعدادهم للانخراط في سوق العمل.
وبين النابلسي، أن الوزارة تُشرف على 345 منشأة رياضية ومراكز شبابية وكذلك تُشرف على 403 أندية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحويل مراكز شبابية لحاضنات أعمال بهدف تحويل المبادرات من مجرد أفكار الى شركات ناشئة، بالإضافة إلى بتنفيذ برامج الابتكار الاجتماعي.
ولفت النابلسي إلى أن 45% من الناخبين هم بسن 35 عامًا فما دون، مشيرا إلى أن 600 ألف ناخب سينتخبون لأول مرة هذه الانتخابات لاختيار مجلس النواب العشرين.
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