الناطق باسم الحكومة: عدم الرد على الشائعة أحيانا الخيار الأفضل لعدم زيادة انتشارها

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، السبت، إن التعامل مع الأحداث، خصوصا في إقليم "مليء بالأزمات"، يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة، مؤكدا أن الدولة "لا تستطيع المغامرة بسرعة التصريح في المعلومات المقترنة بالأحداث قبل التأكد من مصداقية أي معلومة".

وأوضح المومني خلال جلسة نقاشية في منتدى تواصل 2026 بعنوان (إعلام يواكب اللحظة: كيف نصمم الرسالة في عالم يضج بالمحتوى؟)، أن الحكومة تحرص، عند وقوع أي حدث، على تزويد المواطنين بالمعلومات "في أسرع وقت ممكن، ولكن من دون الوقوع في فخ التسرع"، مشيرا إلى أن "الحقيقة تستحق بعض الوقت حتى تكتمل وتتضح".



وأضاف أن الجهات الرسمية تواكب الحدث منذ بدايته وحتى اكتمال متابعته وجمع تفاصيله، لافتا النظر إلى أن هذه العملية "تطورت مع الزمن" عبر منظومة تقوم على الرصد والتحليل وتقدير حجم الانتشار والتأثير.



وبيّن المومني أن التعامل مع الشائعات يبدأ برصد نبأ أو معلومة متداولة داخل قطاع معين، ثم إجراء تقدير أولي لنسبة انتشارها وحجم الضرر المتوقع، وهي عملية تتم "بشكل جماعي من خلال الأجهزة المعنية".



وأشار إلى أن أجهزة الدولة تقرر بعد ذلك ما إذا كان ينبغي التصدي للشائعة أو تجاهلها، موضحاً أن "عدم الرد أحيانا يكون الخيار الأفضل حتى لا يزيد انتشارها".



ولفت المومني النظر إلى أن الحكومة قد تستخدم "أدوات ثانوية" في بعض الحالات، من خلال مؤثرين أو وسائل الإعلام الرسمية، وأحيانا عبر تصريحات مباشرة من رئيس الوزراء، بحسب طبيعة الحدث وحساسيته.



وأكد أن "الجاهزية الاتصالية" تعتمد على الرصد والتحليل وفهم طبيعة الانتشار ومضمون المعلومات قبل اتخاذ قرار التفاعل معها، بما يضمن عدم الوقوع في التسرع، مشددا على أن "المساحة الزمنية عامل مفصلي".