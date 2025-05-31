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النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين
 
السبت، 31-05-2025 10:29 م

الوكيل الإخباري-   فاز المحامي يحيى أبو عبود بمركز نقيب المحامين لدورة ثانية في انتخابات النقابة التي ظهرت نتائجها فجر اليوم السبت.

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وحصل أبو عبود على 3315 صوتا مقابل 2247 صوتا لمنافسه رامي الشواورة.


وتاليا أسماء الفائزين بمقاعد مجلس نقابة المحامين الأردنيين:


وليد العدوان، ورزق الشقيرات، وإياد بطاينة، ومحمد أبوزناد، وناصر كمال ناصر، وأنس شطناوي، وعبدالله العموش، ولؤي العمايرة، وبرهم البقور، وعادل الطراونة.

 
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