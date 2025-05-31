النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين

الوكيل الإخباري- فاز المحامي يحيى أبو عبود بمركز نقيب المحامين لدورة ثانية في انتخابات النقابة التي ظهرت نتائجها فجر اليوم السبت.

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وحصل أبو عبود على 3315 صوتا مقابل 2247 صوتا لمنافسه رامي الشواورة.



وتاليا أسماء الفائزين بمقاعد مجلس نقابة المحامين الأردنيين: