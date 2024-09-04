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النجار تطلق المنصة الرقمية "ثقافة"

إطلاق المنصة الرقمية "ثقافة"
إطلاق المنصة الرقمية "ثقافة"
الأربعاء، 04-09-2024 05:07 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في المركز الثقافي الملكي، اليوم الأربعاء، احتفال إطلاق المنصة الرقمية "ثقافة" التي تسهم بتأسيس فضاء ثقافي افتراضي يجمع المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والصناعات الثقافية في الأردن.

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وقالت النجار خلال الاحتفال الذي حضره وزراء، الشباب محمد النابلسي، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، والصحة الدكتور فراس الهواري، والعدل الدكتور أحمد الزيادات، إنه وانطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، في التحديث وتوطين المعرفة، والإفادة من التطور التكنولوجي، ومن توجهات الحكومة للانتقال للفضاءات الرقمية، شرعت وزارة الثقافة في تدشين منصة "ثقافة" التي تهدف إلى التشاركية والانفتاح على الفضاءات العالمية، ووضع الأردن تاريخا وحضارة وإبداعا على مسار مصادر المعرفة، والتعريف بالثقافة والهوية الوطنية.

 
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