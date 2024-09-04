النجار تطلق المنصة الرقمية "ثقافة"

الوكيل الإخباري- مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في المركز الثقافي الملكي، اليوم الأربعاء، احتفال إطلاق المنصة الرقمية "ثقافة" التي تسهم بتأسيس فضاء ثقافي افتراضي يجمع المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والصناعات الثقافية في الأردن.

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