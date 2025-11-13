الخميس 2025-11-13 11:39 م
 

النجم الأردني علي علوان يدخل دائرة الاهتمام العالمي بعد إنجازات النشامى

النجم الأردني علي علوان يدخل دائرة الاهتمام العالمي بعد إنجازات النشامى
النجم الأردني علي علوان يدخل دائرة الاهتمام العالمي بعد إنجازات النشامى
 
الخميس، 13-11-2025 09:51 م
الوكيل الإخباري-  يحظى النجم الأردني علي علوان باهتمام واسع من عدد من الأندية العالمية، بعد الأداء المميز الذي قدّمه مع المنتخب الوطني الأردني خلال العام، حيث كان أحد أبرز الركائز في التأهل التاريخي للنشامى.اضافة اعلان


ووفقاً لمصادر صحفية، فقد تلقّى علوان عروضاً من أندية خارجية تتابعه عن قرب، في ظل المستويات الكبيرة التي قدّمها محلياً وقارياً، ما جعله محط أنظار المتابعين والمحللين الرياضيين.

ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع ترشيح علوان لجائزة Joy Awards لعام 2025 عن فئة أفضل لاعب في آسيا، تقديراً لعطائه اللافت وأدائه الثابت طوال الموسم.

وأكد علوان أنه يسعى لمواصلة تحقيق النجاحات، قائلاً:

«هدفي القادم أن أكون أفضل لاعب في آسيا، وأن يكون معي أفضل مدير أعمال في آسيا»،
في إشارة إلى مدير أعماله زيد اليعاقبة الذي رافقه في مختلف مراحل مسيرته الاحترافية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

عربي ودولي إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

عربي ودولي لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

عربي ودولي الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

عربي ودولي مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

فلسطين إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"

عربي ودولي مسؤولون أميركيون يعرضون خيارات عسكرية على ترامب بشأن فنزويلا

ل

أخبار محلية محافظ الزرقاء يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في جولة ميدانية شاملة

اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية

عربي ودولي اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية



 
 





الأكثر مشاهدة