النجم الأردني علي علوان يدخل دائرة الاهتمام العالمي بعد إنجازات النشامى

ووفقاً لمصادر صحفية، فقد تلقّى علوان عروضاً من أندية خارجية تتابعه عن قرب، في ظل المستويات الكبيرة التي قدّمها محلياً وقارياً، ما جعله محط أنظار المتابعين والمحللين الرياضيين.
ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع ترشيح علوان لجائزة Joy Awards لعام 2025 عن فئة أفضل لاعب في آسيا، تقديراً لعطائه اللافت وأدائه الثابت طوال الموسم.
وأكد علوان أنه يسعى لمواصلة تحقيق النجاحات، قائلاً:
«هدفي القادم أن أكون أفضل لاعب في آسيا، وأن يكون معي أفضل مدير أعمال في آسيا»،
في إشارة إلى مدير أعماله زيد اليعاقبة الذي رافقه في مختلف مراحل مسيرته الاحترافية.
