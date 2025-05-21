النحل في الأردن .. واقع مرير رغم ارتفاع الملكات

12:26 م

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الوكيل الإخباري- انخفضت كمية العسل المُنتَج في عام 2023 بنسبة مقدارها 17 بالمئة، إذ بلغت كمية الإنتاج 325 طنًا، مقارنة بـ392 طنًا عام 2022. اضافة اعلان





وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها السنوي حول النتائج الأولية لمسح المناحل لعام 2023، اليوم الأربعاء، إلى انخفاض كمية حبوب اللقاح المنتَجة، حيث بلغت 4220 كيلوغرامًا في عام 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت 44.7 بالمئة مقارنة مع عام 2022.



وبيّنت النتائج ارتفاع إنتاج طرود النحل بنسبة 123 بالمئة في عام 2023، مقارنة مع عام 2022، وارتفاع إنتاج ملكات النحل بنسبة 171 بالمئة في عام 2023، مقارنة مع عام 2022.



كما أظهرت النتائج انخفاض أعداد طوائف النحل بما نسبته 18.6 بالمئة خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022، حيث بلغ عدد طوائف النحل 40217 طائفة خلال عام 2023، مقابل 49456 طائفة لنفس الفترة من عام 2022.



وبحسب التقرير، بلغ معدل إنتاجية الطائفة للعسل 7.9 كيلوغرام للطائفة الواحدة خلال عام 2022، مقارنة مع 8 كيلوغرامات خلال عام 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.3 بالمئة.



ويُشار إلى أن قسم إحصاءات الثروة الحيوانية عمل على تحديث إطار حائزي النحل، وبالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة (نقابة النحالين والاتحاد النوعي لمربي النحل)، حيث بلغ حجم الإطار الكلي 4280 حائزًا، وتم تحديث بياناتهم جميعًا، وكانت النتيجة الوصول إلى 1508 حائزين فعليًا، وجارٍ العمل حاليًا على استكمال مراحل تحديث الإطار بالتعاون مع هذه الجهات، علمًا بأن مسح المناحل يُنفّذ مرة في السنة من خلال زيارة المناحل والالتقاء مع النحالين الموزعين في جميع أنحاء المملكة.