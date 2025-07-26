النداء الصحي تطلق مبادرة ”نادي الصحة والمناخ“

الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية النداء الصحي فعاليات ”نادي الصحة والمناخ“، وذلك بالتعاون ومشاركة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ومنظمة الأيادي المتحدة للإغاثة، ومديرية شباب جرش.

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تهدف هذه المبادرة إلى رفع وعي الشباب بقضايا التغير المناخي وتأثيره على الصحة، بالإضافة إلى بناء قدراتهم على إطلاق المبادرات الريادية في مجالي الصحة والمناخ.



عن أهداف المشروع، الذي يعقد خلال الفترة من 2025/7/26 ولغاية 2025/8/5، قدّم الدكتور سامر مكاحلة موجزًا عن المبادرة الأولى من نوعها، مستهدفًا الشباب من كلا الجنسين في محافظة جرش. وأكد أن هذا المشروع سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوطينه ضمن برامج المراكز الشبابية في جميع محافظات المملكة.



من جهته، أكد المهندس أحمد البرماوي، مدير مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة، على أهمية هذه المبادرة، خاصة مع تأثيره على الصحة، مشيرًا إلى أنها ركيزة أساسية في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، نظرًا لأهميتها في مواجهة التحديات المناخية والمساهمة في التصدي لها.



كما أكد الدكتور مروان الحناوي، مدير التخطيط والبرامج في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، على أهمية هذا المشروع الريادي، الذي يعزز من قدرات الشباب ويمكنهم من تصميم وإطلاق أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية والمحلية، لا سيما في مجالي الصحة والمناخ، وعلى التزام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ضمن منهجيتها ودورها الرئيس بتمكين المبادرات والمشاريع المحلية التي تسهم في تعزيز دور الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.



قام النادي بالتعاون مع مديرية شباب جرش، من خلال المراكز الشبابية التي قدمت كافة الخدمات الداعمة، من استقطاب المشاركين إلى تهيئة المساحات المناسبة لتدريبهم.