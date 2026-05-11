النزاهة تباشر بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية 2026-2030

الوكيل الإخباري- باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين، تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2026-2030، والتي أطلقها مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد في كانون الأول الماضي، تحت شعار "أردن مزدهر جوهره النزاهة"، وذلك بحضور ومشاركة شركاء الهيئة من مختلف القطاعات.

وتمتاز الاستراتيجية بالتزامها بتحديث التشريعات وإنفاذها بمرونة، وتوظيف أدوات مبتكرة مثل إدارة أخطار الفساد، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، ومعايير النزاهة الوطنية، إضافة إلى توفير قنوات آمنة وسهلة للإبلاغ، بما يجعل الأردن نموذجا رياديا في مكافحة الفساد وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.



وشملت الاستراتيجية 8 محاور قيمية رئيسة هي: النزاهة، والشفافية، والمساءلة، والكفاءة والفعالية، والعدالة والمساواة، والتعاون والشراكة، والمواطنة الفاعلة، والاستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز وضوح المعلومات، وتكافؤ الفرص، وتفعيل الرقابة، وترسيخ العمل المشترك، وتمكين الأفراد من الإبلاغ والمراقبة المجتمعية، إلى جانب إدارة الموارد بما يخدم الحاضر والمستقبل.



وقال أمين عام الهيئة أمجد نارموق، إن الهيئة تؤمن بأن العمل الجماعي التشاركي صنوان وركيزة أساسية للنجاح وتحقيق الإنجازات وتحاشي العثرات والمضي قدما في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإصلاح الإداري، الذي يرعاه جلالة الملك وتتبناه الحكومة.



وأوضح أن ذلك يمثل تأكيدا لمبدأ المشاركة الحقيقية، لأن الجميع تقع عليهم مسؤولية وطنية لتنفيذ مبادرات استراتيجية ومشروعات مستهدفة بروح الفريق الواحد، وصولا إلى أردن مزدهر تسوده سيادة القانون وتترسخ فيه قيم النزاهة والشفافية العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لتترسخ ثقة المجتمع بمؤسساته وبإنجازاته.