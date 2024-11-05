"النزاهة" تستضيف وفداً أكاديميّاً من جامعة القدس الفلسطينية

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الوكيل الإخباري- زار وفدٌ أكاديمي من كلية الحقوق في جامعة القدس الفلسطينيّة اليوم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للاطّلاع على طبيعة عملها وصلاحياتها واختصاصاتها، وذلك ضمن جولة للوفد في المملكة على عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة . اضافة اعلان





رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أكّد خلال لقائه الوفد على أهمية التعاون الدولي والتشاركية في القضاء على آفة الفساد نظراً لسرعة انتشارها وخطورتها وآثارها السلبية على المجتمعات كافة، مشيداً بالتعاون الوثيق بين هيئتي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في مجالات التشريع والتدريب وإعداد الاستراتيجيات.



وثّمن حجازي خلال اللقاء الذي نظّمه المركز الرّياديّ للتّدريب على حقوق الإنسان والدّراسات، دور طلبة كليات الحقوق بالجامعات في تعزيز وترسيخ مفاهيم النزاهة لدى الشباب وحثّهم على التصدي لآفة الفساد، مبدياً استعداد الهيئة للتعاون مع الأشقاء في فلسطين في كل ما من شانه دعم سبل مكافحة الفساد والحد من آثاره.



من جانبه أشاد الدكتور عيسى المناصرة عميد كلية الحقوق في الجامعة بدور الهيئة في مجال النزاهة والوقاية من الفساد، من خلال تبنيها لمعايير النزاهة ، ومتابعتها الحثيثة لِتُشكّل الصورة المُثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره.



