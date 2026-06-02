النزاهة تُطلق حملة تعريفية باستراتيجية النزاهة الوطنية الجديدة

الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم، حملةً إعلاميةً للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقيَم ومعايير النزاهة لترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، بما ينسجم مع رؤية التحديث والتطوير في المملكة.





وأكدت الهيئة أن هذه الحملة الإعلامية تتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعويّة، وفعاليات ميدانية وورش عمل وحملات تفاعلية تستهدف مختلف الفئات المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تتضمن الحملة رسائل إعلامية تنشر بالتعاون مع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية الخاصة بالشركاء.



وأوضحت الهيئة أن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تُمثّل خارطة طريق شاملة تستند إلى نهج تشاركي وتكاملي، يركّز على الوقاية من الفساد، وتعزيز أدوات الرقابة، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتطوير البيئة التشريعية والإدارية بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والعدالة والشفافية.



وأعربت الهيئة عن أملها بتعاون كافة شركائها وجميع المواطنين، لإنجاح هذه الحملة التي تأتي ضمن مساعيها المستمرة لترسيخ منظومة النّزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني للوصول إلى رؤية الاستراتيجية المتمثلة بـ"أردن مزدهر، جوهره النزاهة، تترسخ ثقة المجتمع بمؤسساته وإنجازاته".





