"النزاهة" تعقد برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع "الإدارة المحلية"

الوكيل الإخباري- نظم مركز الابتكار والتدريب في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع معهد الإدارة المحلية التابع لوزارة الإدارة المحلية، برنامجا تدريبيا لعدد من موظفيها، يهدف إلى تعريفهم بعمل الهيئة، وتعزيز وعيهم بمعايير النزاهة الوطنية ومخاطر أفعال الفساد على المجتمع.

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وتضمن البرنامج الذي قدمه مدربون وخبراء من الهيئة، شرحا تفصيليا حول معايير النزاهة الوطنية، وأفعال الفساد التي نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، ودور الهيئة في توفير الحماية للشهود والمبلغين والمخبرين، وآليات عملها في مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن أفعال الفساد.