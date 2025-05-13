الثلاثاء 2025-05-13 04:09 م
 

"النزاهة" تعقد برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع "الإدارة المحلية"

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري- نظم مركز الابتكار والتدريب في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع معهد الإدارة المحلية التابع لوزارة الإدارة المحلية، برنامجا تدريبيا لعدد من موظفيها، يهدف إلى تعريفهم بعمل الهيئة، وتعزيز وعيهم بمعايير النزاهة الوطنية ومخاطر أفعال الفساد على المجتمع.

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وتضمن البرنامج الذي قدمه مدربون وخبراء من الهيئة، شرحا تفصيليا حول معايير النزاهة الوطنية، وأفعال الفساد التي نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، ودور الهيئة في توفير الحماية للشهود والمبلغين والمخبرين، وآليات عملها في مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن أفعال الفساد.


كما اشتمل على التعريف بأهمية الأمن السيبراني والرقمنة في مكافحة الفساد، ومهام مختبر الأدلة الرقمية التابع لمديرية الدعم الرقمي في الهيئة.

 
gnews

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