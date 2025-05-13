"النزاهة" تعقد برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع "الإدارة المحلية"

وتضمن البرنامج الذي قدمه مدربون وخبراء من الهيئة، شرحا تفصيليا حول معايير النزاهة الوطنية، وأفعال الفساد التي نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، ودور الهيئة في توفير الحماية للشهود والمبلغين والمخبرين، وآليات عملها في مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن أفعال الفساد.
كما اشتمل على التعريف بأهمية الأمن السيبراني والرقمنة في مكافحة الفساد، ومهام مختبر الأدلة الرقمية التابع لمديرية الدعم الرقمي في الهيئة.
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