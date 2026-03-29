"النزاهة" تكشف عن استغلال مسؤولين سابقين في سلطة المياه لمواقعهم

الوكيل الإخباري- تعاملت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع عدة قضايا في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها قضيتان الأولى تتعلق باستملاك قطع أراض لمحطة تنقية جنوب عمّان والثانية تتعلق بمحطة رفع مؤتة، حيث استغل أمين عام سلطة المياه "سابقا" ومساعده لشؤون الصرف الصحي "سابقًا" في القضية الأولى امتلاء برك تخزين المياه العادمة المعالجة فعملا على استملاك قطع أراضٍ تعود لمحاميين اثنين دون وجه حق تبين أنه تم شراءها قبل إعلان الاستملاك بأيام.

اضافة اعلان



وتبيّن من التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تورّط 13 شخصًا في عملية شراء الأراضي المجاورة لمحطة التنقية، وأن استملاك هذه الأراضي جاء مخالفا لأحكام قانون الملكية العقارية ومخالفا للمصلحة العامة المتمثلة بالفائدة والمنفعة العامة العائدة لسلطة المياه إضافة إلى أن استملاكها أدى إلى الإضرار بالمركز المالي للسلطة فيما أدّى ذلك إلى منفعة وإثراء أصحاب قطع الأراضي المستملكة بملايين الدنانير على حساب سلطة المياه .