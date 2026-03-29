"النزاهة" تكشف عن استغلال مسؤولين سابقين في سلطة المياه لمواقعهم

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- تعاملت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع عدة قضايا في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها قضيتان الأولى تتعلق باستملاك قطع أراض لمحطة تنقية جنوب عمّان والثانية تتعلق بمحطة رفع مؤتة، حيث استغل أمين عام سلطة المياه "سابقا" ومساعده لشؤون الصرف الصحي "سابقًا" في القضية الأولى امتلاء برك تخزين المياه العادمة المعالجة فعملا على استملاك قطع أراضٍ تعود لمحاميين اثنين دون وجه حق تبين أنه تم شراءها قبل إعلان الاستملاك بأيام.

وتبيّن من التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تورّط 13 شخصًا في عملية شراء الأراضي المجاورة لمحطة التنقية، وأن استملاك هذه الأراضي جاء مخالفا لأحكام قانون الملكية العقارية ومخالفا للمصلحة العامة المتمثلة بالفائدة والمنفعة العامة العائدة لسلطة المياه إضافة إلى أن استملاكها أدى إلى الإضرار بالمركز المالي للسلطة فيما أدّى ذلك إلى منفعة وإثراء أصحاب قطع الأراضي المستملكة بملايين الدنانير على حساب سلطة المياه .


كما تبين أثناء التحري أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أجرت التحقيقات اللازمة وتم إحالتها لمدعي عام مكافحة الفساد منذ شهر نيسان من 2025، مشيرا إلى أنه تم إحالة قضية أخرى الأسبوع الماضي بحق أمين عام سلطة المياه "سابقًا" ومساعده لشؤون الصرف الصحي "سابقًا" تتعلق بارتكابهما جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام جراء القيام بفسخ عقد عطاء إصلاح كسر الخط الناقل من محطة "رفع مؤتة" إلى محطة تنقية المزار ومؤتة بمحافظة الكرك مع أحد المقاولين دون أخذ موافقة المموّل دون مراعاة ظروف تأخير تنفيذ عملية الإصلاح ما دعا المقاول إلى رفع قضية تحكيمية ترتب عليها دفع ما يزيد على 630 ألف دينار دون أن يقوم المقاول بالعمل المطلوب .

 
 


تحذير عاجل من الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية الأمن العام: سيدة تطلق النار على ابنتيها وعلى نفسها

ترامب: سنضرب إيران بقوة أكبر إذا أوقفت تدفق النفط بمضيق هرمز

عربي ودولي ناقلتا نفط متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية الأسرة التربوية تحتفل بذكرى معركة الكرامة

أخبار محلية تحذير صادر عن الهلال الأحمر الأردني

أخبار محلية الملك والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية

الطقس أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق متفرقة

إعلان للمزارعين في معان بشأن آلية صرف مستحقات الإعلاف

أخبار محلية إعلان للمزارعين في معان بشأن آلية صرف مستحقات الإعلاف



 






