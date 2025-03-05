"النزاهة" تنظم لقاءات ومحاضرات تثقيفية عن مخاطر الفساد

واستهدفت المحاضرات موظفين من مديرية إدارة الجودة والمختبرات في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبلدية مأدبا، وصندوق المعونة الوطنية في سحاب والموقر، ومديرية التنمية الاجتماعية في ناعور، ومديرية أوقاف الكرك.
كما عقدت محاضرة تثقيفية لضباط في أكاديمية الشرطة الملكية، ونظمت بالتعاون مع "رشيد للنزاهة والشفافية" لقاءين توعويين لمنتسبي مشروع "نزاهة شباب".
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