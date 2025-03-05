 
الأربعاء 2025-03-05 04:49 م
 

"النزاهة" تنظم لقاءات ومحاضرات تثقيفية عن مخاطر الفساد

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
 
الأربعاء، 05-03-2025 04:08 م

الوكيل الإخباري-   نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 10 لقاءات توعوية ومحاضرات تثقيفية، بهدف التوعية بمعايير النزاهة الوطنية، والتعريف بدور الهيئة وآليات عملها في مكافحة الفساد.

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واستهدفت المحاضرات موظفين من مديرية إدارة الجودة والمختبرات في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبلدية مأدبا، وصندوق المعونة الوطنية في سحاب والموقر، ومديرية التنمية الاجتماعية في ناعور، ومديرية أوقاف الكرك.


كما عقدت محاضرة تثقيفية لضباط في أكاديمية الشرطة الملكية، ونظمت بالتعاون مع "رشيد للنزاهة والشفافية" لقاءين توعويين لمنتسبي مشروع "نزاهة شباب".

 
 
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