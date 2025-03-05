"النزاهة" تنظم لقاءات ومحاضرات تثقيفية عن مخاطر الفساد

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 10 لقاءات توعوية ومحاضرات تثقيفية، بهدف التوعية بمعايير النزاهة الوطنية، والتعريف بدور الهيئة وآليات عملها في مكافحة الفساد.

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واستهدفت المحاضرات موظفين من مديرية إدارة الجودة والمختبرات في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبلدية مأدبا، وصندوق المعونة الوطنية في سحاب والموقر، ومديرية التنمية الاجتماعية في ناعور، ومديرية أوقاف الكرك.