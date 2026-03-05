الخميس 2026-03-05 02:44 م

النزاهة ومكافحة الفساد توقف محاسباً بتهم اختلاس آلاف الدنانير

الخميس، 05-03-2026 02:23 م
الوكيل الإخباري-   قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف محاسب سابق في إحدى المؤسسات الرسمية 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق بجناية استثمار الوظيفة والتزوير واختلاس آلاف الدنانير.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، بينت التحقيقات بأن هذا المحاسب كان يتلاعب لحسابه بالأصول التي يقبضها ويستلمها لتوريدها للشركات التي كانت تتعامل مع هذه المؤسسة.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقتٍ سابق.
 
 


