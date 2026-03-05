النزاهة ومكافحة الفساد توقف محاسباً بتهم اختلاس آلاف الدنانير

وفي التفاصيل، بينت التحقيقات بأن هذا المحاسب كان يتلاعب لحسابه بالأصول التي يقبضها ويستلمها لتوريدها للشركات التي كانت تتعامل مع هذه المؤسسة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقتٍ سابق.
