"النزاهة" و "الصحة" تعقدان برنامجاً تدريبياً

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برنامجا تدريبيا لعدد من موظفي وزارة الصحة وضباط ارتباط الامتثال فيها، بالتعاون مع مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة التابعة للوزارة، بهدف تعزيز وعيهم بمعايير النزاهة الوطنية ومخاطر أفعال الفساد.

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وقدم البرنامج الذي استمر 4 أيام وشارك فيه 17 موظفا من الوزارة، مدربون وخبراء من الهيئة، استعرضوا خلاله آليات عمل الهيئة في محوري إنفاذ القانون والوقاية والنزاهة، مبينين دور الهيئة في مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن أفعال الفساد.