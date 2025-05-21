"النزاهة" و "الصحة" تعقدان برنامجاً تدريبياً

وقدم البرنامج الذي استمر 4 أيام وشارك فيه 17 موظفا من الوزارة، مدربون وخبراء من الهيئة، استعرضوا خلاله آليات عمل الهيئة في محوري إنفاذ القانون والوقاية والنزاهة، مبينين دور الهيئة في مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن أفعال الفساد.
وأشار المحاضرون خلال البرنامج الذي أشرف عليه مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، الى معايير النزاهة الوطنية ودور الهيئة في توفير الحماية للشهود والمبلغين والمخبرين عن قضايا الفساد، إلى جانب أهمية الأمن السيبراني والرقمنة في مكافحة الفساد.
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