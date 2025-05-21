الأربعاء 2025-05-21 04:56 م
 

"النزاهة" و "الصحة" تعقدان برنامجاً تدريبياً

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 21-05-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-  نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برنامجا تدريبيا لعدد من موظفي وزارة الصحة وضباط ارتباط الامتثال فيها، بالتعاون مع مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة التابعة للوزارة، بهدف تعزيز وعيهم بمعايير النزاهة الوطنية ومخاطر أفعال الفساد.

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وقدم البرنامج الذي استمر 4 أيام وشارك فيه 17 موظفا من الوزارة، مدربون وخبراء من الهيئة، استعرضوا خلاله آليات عمل الهيئة في محوري إنفاذ القانون والوقاية والنزاهة، مبينين دور الهيئة في مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن أفعال الفساد.


وأشار المحاضرون خلال البرنامج الذي أشرف عليه مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، الى معايير النزاهة الوطنية ودور الهيئة في توفير الحماية للشهود والمبلغين والمخبرين عن قضايا الفساد، إلى جانب أهمية الأمن السيبراني والرقمنة في مكافحة الفساد.

 
gnews

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