النشامى أمام النمسا .. تعديل في التعليق بعد وفاة والد المعلق خليل البلوشي

وكان من المقرر أن يتولى المعلق العُماني خليل البلوشي التعليق على أحداث المباراة عبر قنوات beIN SPORTS، إلا أنه أعلن عبر حساباته الرسمية عن وفاة والده، ما استدعى إجراء تعديل على قائمة المعلقين احتراماً لظروفه العائلية.
وبناءً على ذلك، أسندت شبكة قنوات beIN SPORTS مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلقين أحمد البلوشي عبر قناة beIN SPORTS MAX 2، وعلي محمد علي عبر قناة beIN SPORTS MAX 4.
وتتقدم الجماهير الأردنية والعربية بواجب العزاء والمواساة إلى المعلق خليل البلوشي في هذا المصاب الأليم، معبرين عن تقديرهم لمواقفه ومحبته الكبيرة للمنتخب الأردني ودعمه الدائم لكرة القدم العربية.
-
أخبار متعلقة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق في الأردن الأحد القادم
-
إليك التشكيلة المتوقعة للقاء النشامى الأول في المونديال التاريخي
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
عاجل الأمن العام يواصل مبادرته الداعمة للمنتخب الوطني
-
يوم ثقافي في لواء دير علا يجمع بين المسرح والفلكلور
-
الخارجية تصدر تعليمات للجماهير الأردنية في الولايات المتحدة بخصوص مباراة النشامى
-
الإحصاءات : تراجع معدل التضخم إلى 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026
-
شكاوى من ارتفاع أسعار الخضار.. والحكومة توضح