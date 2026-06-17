الأربعاء 2026-06-17 03:17 ص

النشامى أمام النمسا .. تعديل في التعليق بعد وفاة والد المعلق خليل البلوشي

النشامى أمام النمسا .. تعديل في التعليق بعد وفاة والد المعلق خليل البلوشي
النشامى أمام النمسا .. تعديل في التعليق بعد وفاة والد المعلق خليل البلوشي
 
الأربعاء، 17-06-2026 02:49 ص
الوكيل الإخباري-   يخوض المنتخب الوطني الأردني تحدياً جديداً على الساحة العالمية عندما يواجه منتخب النمسا في افتتاح مشواره ضمن منافسات بطولة كأس العالم.اضافة اعلان


وكان من المقرر أن يتولى المعلق العُماني خليل البلوشي التعليق على أحداث المباراة عبر قنوات beIN SPORTS، إلا أنه أعلن عبر حساباته الرسمية عن وفاة والده، ما استدعى إجراء تعديل على قائمة المعلقين احتراماً لظروفه العائلية.

وبناءً على ذلك، أسندت شبكة قنوات beIN SPORTS مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلقين أحمد البلوشي عبر قناة beIN SPORTS MAX 2، وعلي محمد علي عبر قناة beIN SPORTS MAX 4.

وتتقدم الجماهير الأردنية والعربية بواجب العزاء والمواساة إلى المعلق خليل البلوشي في هذا المصاب الأليم، معبرين عن تقديرهم لمواقفه ومحبته الكبيرة للمنتخب الأردني ودعمه الدائم لكرة القدم العربية.
 
 


gnews

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