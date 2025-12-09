النشامى .. المنتخب الوحيد الذي شارك في كأس العرب بلا بدلاء !

07:56 م

على الرغم من مشاركة اللاعبين البدلاء في لقاء النشامى أمام مصر الذي انتهى بثلاثية جميلة ، أثبت المنتخب الوطني الأردني في بطولة كأس العرب 2025 أن قوة البدلاء فيه لا تقل عن الأساسيين، وأن روح الفريق واحدة لا تتجزأ. فقد ظهر بدلاء النشامى أمام المنتخب المصري بمستوى استثنائي، جمع بين الانضباط التكتيكي والجرأة الهجومية، ولم يتأثر المنتخب إطلاقاً بتغيّب عناصره الأساسية، بل تفوق على مصر في الأداء والنتيجة معاً.





ومما زاد من قوة المنتخب، التناسق الكبير بين الخطوط الثلاثة، إذ تمكن الدفاع من التحكم بمناطق الخطر، بينما أسهم الوسط والهجوم في خلق فرص متجددة وشن هجمات منظمة، ما جعل النشامى فريقاً متماسكاً ومتصاعد الأداء.



كما أظهر اللاعبون قدرة على التكيف مع كل موقف، وتحويل أي ضغط من الخصم إلى فرصة هجومية تعكس الاحترافية العالية والروح القتالية التي يتميز بها المنتخب الأردني.



وبالإضافة إلى الأداء الفني المتميز، تجلّت قوة الفريق في الثبات الذهني، إذ حافظ اللاعبون على تركيزهم طوال المباراة، ولم تسمح لهم أي أخطاء بسيطة بالابتعاد عن خطط المدرب.



وفي كل مرة استدعى فيها الجهاز الفني اللاعبين، أظهروا أنهم قادرون على تلبية احتياجات المنتخب وتقديم مستوى عالٍ من الأداء، ما يجعل المنتخب بلا رديف بالمعنى التقليدي، حيث كل لاعب يمثل قيمة مضافة للفريق.



والجدير بالذكر أن النشامى يتعاملون مع كل استدعاء باعتباره فرصة لإظهار قدراتهم وتعزيز التماسك الجماعي، وهو ما يجعلهم من أكثر الفرق ثباتاً وجمالاً في الأداء خلال البطولة.



في النهاية، يثبت النشامى في كأس العرب 2025 أن قوة الفريق تكمن في التعاون والانسجام بين جميع لاعبيه، وأن الأداء المتميز لا يقتصر على الأساسيين، بل يمتد ليشمل كل من يرتدي قميص المنتخب الأردني، مما يجعلهم بلا شك أحد أبرز الفرق وأكثرها احتراماً في البطولة.

