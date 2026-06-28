النشامى على موعد مع بطل العالم وسط دعم جماهيري أردني كبير

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الوكيل الإخباري- بدأت جماهير المنتخب الوطني لكرة القدم التوافد إلى ملعب دالاس لمساندة المنتخب أمام الأرجنتين، بحسب اللجنة الأولمبية الأردنية. اضافة اعلان





ويواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الأرجنتيني عند الساعة الخامسة صباح الأحد بتوقيت الأردن، على ستاد دالاس في الولايات المتحدة، مع اختتام مشواره في نهائيات كأس العالم 2026.



وأجرى المنتخب مرانه الأخير، الجمعة، على ملعب جامعة ساوثرن ميثوديست، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وتغطية من وسائل الإعلام.



وأكد سلامي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المواجهة تاريخية أمام بطل العالم، إذ تأتي بعد مباراتين قدم فيهما النشامى مستوى مميزًا في أول مشاركة لهم في البطولة، مشيدًا بما قدمه اللاعبون خلال المنافسات.



وأضاف: "نواجه منتخب الأرجنتين الذي يمتلك عناصر مميزة، ويعد من الفرق المرشحة لحصد اللقب.



نؤمن بقدراتنا، وسنسعى جاهدين للظهور بمستوى فني جيد يليق بكرة القدم الأردنية."



من جانبه، بين اللاعب نور الروابدة أن مواجهة الأرجنتين قوية جدًا، وقال: "لكننا سنظهر بالشكل المطلوب"، مؤكدًا أن اللاعبين عازمون على الخروج من البطولة بنتيجة إيجابية مع اختتام المشاركة في هذا المحفل العالمي.



ووجه الروابدة شكره للجماهير الأردنية التي ساندت النشامى، قائلًا: "كنتم الداعم لنا خلال مسيرتنا في التصفيات وفي مختلف البطولات، وأظهرتم الصورة الطيبة عن الأردن، فشكرًا لكم على كل ما قدمتموه."



إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني، الذي عقد مساء الجمعة، استعراض جميع التعليمات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، حيث سيظهر النشامى باللون الأبيض، فيما سيرتدي المنتخب الأرجنتيني الزي الأسود.



ويشارك منتخب النشامى في منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، حيث استهل مشواره بالخسارة أمام النمسا بنتيجة 1-3، قبل أن يخسر أمام الجزائر بنتيجة 1-2.





