النشامى في مواجهة الشمشون.. الموعد والقنوات الناقلة وآخر الاستعدادات للمواجهة الأهم

الوكيل الإخباري - يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، على استاد سيوون كأس العالم، ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

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ويقام اللقاء عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ويبث عبر قناة beIN Sports HD 2 على أن يتولى ياسر الزير مهمة التعليق على المباراة، وعبر قناة Alkass Six HD ويتولى مصطفى العلوان مهمة التعليق.





وكان اختتم النشامى مساء الاثنين تحضيراته على ملعب اللقاء، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي على الحالة الفنية للفريق، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للمباراة.



من جانبه، أكد سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفرق، أن اللقاء يختلف تماما عن المواجهات السابقة.



وأضاف سلامي، "ينتظرنا لقاء قوي أمام فريق يمتلك خبرة كبيرة رغم بعض العناصر التي يفتقدها، لكن ثقتي كبيرة بالنشامى لتقديم أداء فني يليق بهم والخروج بنتيجة إيجابية بالمباراة، التي تُعد مهمة جدا بمشوارنا نحو المونديال.



وتابع، "المواجهة اليوم تختلف عن اللقاء السابق أمام فلسطين في عمّان، من حيث عامل الفرق الزمني ورحلة السفر الطويلة، والكادر الطبي يتابع النشامى بشكل مستمر، كون عامل جودة الهواء في سيوون يؤثر بشكل مباشر على جاهزية اللاعبين".

ويغيب عن صفوف النشامى اللاعب علي علوان الذي غاب أيضا عن مواجهة فلسطين الأخيرة في عمّان، فيما يغيب عن المنتخب الكوري الجنوبي عدد من اللاعبين المميزين بداعي الإصابة، وهم مدافع بايرن ميونيخ الألماني كيم مين جاي، إضافة لمدافع الوصل الإماراتي سيونج هيون جونج، ومهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لي كانج إن، ولاعب خط وسط فريق بيرمنجهام الإنجليزي سيونج هو بايك.





وشهد الاجتماع الفني استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، حيث سيظهر النشامى باللون الأبيض، وكوريا بالأحمر.



يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بتصفيات الدور الحاسم لحساب المجموعة الثانية، حيث يستقر بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد، فيما تتصدر كوريا الجنوبية المجموعة بـ 15، وعُمان رابعا بـ 7، ثم الكويت 5، وفلسطين سادساً بـ 3 نقاط.