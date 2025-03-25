النشامى في مواجهة الشمشون.. الموعد والقنوات الناقلة وآخر الاستعدادات للمواجهة الأهم

وكان اختتم النشامى مساء الاثنين تحضيراته على ملعب اللقاء، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي على الحالة الفنية للفريق، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للمباراة.
من جانبه، أكد سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفرق، أن اللقاء يختلف تماما عن المواجهات السابقة.
وأضاف سلامي، "ينتظرنا لقاء قوي أمام فريق يمتلك خبرة كبيرة رغم بعض العناصر التي يفتقدها، لكن ثقتي كبيرة بالنشامى لتقديم أداء فني يليق بهم والخروج بنتيجة إيجابية بالمباراة، التي تُعد مهمة جدا بمشوارنا نحو المونديال.
وتابع، "المواجهة اليوم تختلف عن اللقاء السابق أمام فلسطين في عمّان، من حيث عامل الفرق الزمني ورحلة السفر الطويلة، والكادر الطبي يتابع النشامى بشكل مستمر، كون عامل جودة الهواء في سيوون يؤثر بشكل مباشر على جاهزية اللاعبين".
يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بتصفيات الدور الحاسم لحساب المجموعة الثانية، حيث يستقر بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد، فيما تتصدر كوريا الجنوبية المجموعة بـ 15، وعُمان رابعا بـ 7، ثم الكويت 5، وفلسطين سادساً بـ 3 نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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