النشامى يتجرع خسارة النمسا.. ويواصل نزيفه النقطي في تصنيف الفيفا

ووفقا للتصنيف، تراجع منتخب النشامى خمسة مراكز بعد خسارته أمام النمسا بنتيجة 3-1 في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026.
وأظهر التصنيف أن رصيد المنتخب الوطني لكرة القدم بلغ 1372.29 نقطة، بعد خسارة 15.45 نقطة إثر الهزيمة أمام النمسا، ليتراجع خمسة مراكز مقارنة بترتيبه السابق.
-
أخبار متعلقة
-
صندوق تسليف النفقة يطلق مشروع التحول الرقمي
-
جامعة اليرموك ومؤسسة الحسين للسرطان تبحثان تعزيز الشراكة في مجالات التأمين الصحي والتوعية والبحث العلمي
-
الخضير وآل ثاني يبحثان التعاون لإنجاح مشاركة قطر كضيف شرف مهرجان جرش
-
وزيرا الشباب والسياحة يطلعان على برامج تدريبية متخصصة بالقطاع السياحي في إرحاب
-
الزراعة توضح حول رفض السلطات العراقية شحنة عجول مستوردة من كولومبيا
-
تخريج الفوج الثالث والستين من كلية الأمير فيصل الفنية
-
مركز زها الثقافي ينفذ مبادرة لتعزيز سلامة الأطفال في محيط المدارس
-
رئاسة الوزراء تعقد ورشة تعريفية للأمناء العامين حول الإطار الوطني للرخص القطاعية