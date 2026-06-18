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النشامى يتجرع خسارة النمسا.. ويواصل نزيفه النقطي في تصنيف الفيفا

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أرشيفية
 
الخميس، 18-06-2026 08:36 م

الوكيل الإخباري- حل المنتخب الوطني لكرة القدم في المركز 68 عالميا، وفق التصنيف الصادر الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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ووفقا للتصنيف، تراجع منتخب النشامى خمسة مراكز بعد خسارته أمام النمسا بنتيجة 3-1 في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026.


وأظهر التصنيف أن رصيد المنتخب الوطني لكرة القدم بلغ 1372.29 نقطة، بعد خسارة 15.45 نقطة إثر الهزيمة أمام النمسا، ليتراجع خمسة مراكز مقارنة بترتيبه السابق.

 
 


gnews

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