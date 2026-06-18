النشامى يتجرع خسارة النمسا.. ويواصل نزيفه النقطي في تصنيف الفيفا

الوكيل الإخباري- حل المنتخب الوطني لكرة القدم في المركز 68 عالميا، وفق التصنيف الصادر الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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ووفقا للتصنيف، تراجع منتخب النشامى خمسة مراكز بعد خسارته أمام النمسا بنتيجة 3-1 في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026.