النشامى يشرعون بحلم مونديال أمريكا من أمام الكويت

وتأتي المباراة التي تقام عند الساعة التاسعة مساء في ستاد عمان الدولي بمستهل مشوار النشامى بالمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية التي تستمر حتى شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل، بمشاركة 18 منتخبا.
الجمهور الأردني يعلق امالا كبيرة على المنتخب، لا سيما بعد الإنجاز المتمثل بحلوله وصيفا لبطل كأس آسيا 2023.
وبحسب الاتحاد الاردني لكرة القدم فقد نفدت جميع تذاكر المباراة.
مهمة المنتخب الوطني لن تكون سهلة في تحقيق النقاط الثلاث أمام منافس يملك تاريخا مميزا في التصفيات المونديالية، وهو الذي تأهل إلى كأس العالم 1982.
ويتشابه الحال عند الطرفين من حيث الجهاز الفني، حيث حضر المدرب المغربي للمنتخب الوطني جمال سلامي لتولي مهمة تدريب “النشامى” أواخر شهر حزيران (يونيو) الماضي، فيما تسلم الإسباني-الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي مهمة تدريب المنتخب الكويتي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، ما يعني أن مباراة الليلة هي الرسمية الأولى للمدربين مع الفريقين.
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