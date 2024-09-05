النشامى يشرعون بحلم مونديال أمريكا من أمام الكويت

الوكيل الإخباري- يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم الخميس مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، عندما يلاقي المنتخب الكويتي، بحثا عن بطاقة التأهل للمونديال.



وتأتي المباراة التي تقام عند الساعة التاسعة مساء في ستاد عمان الدولي بمستهل مشوار النشامى بالمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية التي تستمر حتى شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل، بمشاركة 18 منتخبا.



الجمهور الأردني يعلق امالا كبيرة على المنتخب، لا سيما بعد الإنجاز المتمثل بحلوله وصيفا لبطل كأس آسيا 2023.



وبحسب الاتحاد الاردني لكرة القدم فقد نفدت جميع تذاكر المباراة.



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وأقام المنتخبان مرانهم الأخير ليلة أمس، وأصبحا جاهزين للمباراة.