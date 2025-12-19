النشامى يصلون إلى أرض الوطن

وحل المنتخب الوطني لكرة القدم وصيفا لبطل كأس العرب 2025، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي بثلاثة أهداف لهدفين في 120 دقيقة من اللعب المثير.
وجدد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شكره للمنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من إنجازات كروية خلال بطولة كأس العرب 2025.
كما وشكر ولي العهد عمه الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل للفريق.
