النشامى يصلون إلى أرض الوطن

الوكيل الإخباري- وصل نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم عصر الجمعة إلى أرض الوطن، بعد ظفرهم بوصافة كأس العرب 2025 الذي أقيم العاصمة القطرية الدوحة.

وحل المنتخب الوطني لكرة القدم وصيفا لبطل كأس العرب 2025، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي بثلاثة أهداف لهدفين في 120 دقيقة من اللعب المثير.



وجدد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شكره للمنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من إنجازات كروية خلال بطولة كأس العرب 2025.