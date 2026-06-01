النشامى يغادرون إلى سان دييغو استعدادا لنهائيات كأس العالم

ويستقر منتخب النشامى في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.
ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.
وتعثر المنتخب أمام نظيره السويسري 1-4، في اللقاء الودي الذي أقيم الأحد، على ملعب "كيبون بارك" في مدينة سانت غالن السويسرية، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.
