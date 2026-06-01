النشامى يغادرون إلى سان دييغو استعدادا لنهائيات كأس العالم
 
الوكيل الإخباري- غادر وفد المنتخب الوطني الاثنين، إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية لخوض المعسكر التدريبي الذي يمتد حتى 10 من الشهر ذاته، ويتخلله المباراة الودية الأخيرة للنشامى أمام منتخب كولومبيا، مساء الأحد 7 حزيران على ملعب "سنابدراغون".

ويستقر منتخب النشامى في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.


ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.


وتعثر المنتخب أمام نظيره السويسري 1-4، في اللقاء الودي الذي أقيم الأحد، على ملعب "كيبون بارك" في مدينة سانت غالن السويسرية، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

 
 


