النشامى يقابلون كولومبيا فجر الإثنين .. إليك القنوات الناقلة وموعد المباراة بتوقيت الأردن

وأجرى المنتخب تدريبه عصر السبت في مركز تشولا فيستا لتدريب نخبة الرياضيين، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام.
ويشهد اللقاء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، فيما يظهر النشامى باللون الأحمر، وكولومبيا بالأخضر.
وتنطلق النسخة الـ 23 من نهائيات كأس العالم، يوم الخميس 11 حزيران، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.
ويستهل منتخب النشامى مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، بلقاء النمسا عند السابعة صباح الأربعاء 17 حزيران، على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ثم يواجه الجزائر عند السادسة صباح الثلاثاء 23 من الشهر ذاته وعلى نفس الملعب، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الخامسة صباح الأحد 28 منه، على ملعب دالاس، حيث أن مواعيد المباريات حسب التوقيت المحلي في العاصمة عمّان.
وتنقل القناة الرياضية الأردنية مباراة المنتخب الوطني أمام كولومبيا، ضمن استعدادات "النشامى" للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير فيصل بن الحسين يتسلم جائزة “الكونت جاك روج” تقديراً لجهود هيئة “أجيال السلام”
-
ضبط حفارة متلبسة بحفر بئر مخالف في معان
-
الأمن العام ينعى الدردور
-
وفاة بحادث سير على طريق عمان التنموي بعد تدهور مركبة شحن
-
تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور اليوم الأحد - أسماء
-
رويترز: الولايات المتحدة ستستخدم أصول إيرانية مجمدة لتعويض حلفائها عن الأضرار التي تسببت بها إيران
-
المنتخب الوطني تحت 20 عاما يتعثر أمام بنما وديا
-
اختتام منافسات الجولة السادسة من دوري الشابات