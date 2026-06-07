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النشامى يقابلون كولومبيا فجر الإثنين .. إليك القنوات الناقلة وموعد المباراة بتوقيت الأردن

النشامى يقابلون كولومبيا فجر الإثنين .. إليك القنوات الناقلة وموعد المباراة بتوقيت الأردن
النشامى يقابلون كولومبيا فجر الإثنين .. إليك القنوات الناقلة وموعد المباراة بتوقيت الأردن
 
الأحد، 07-06-2026 07:39 ص
الوكيل الإخباري-  أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة نظيره الكولومبي وديا عند الساعة الثانية من فجر الاثنين بتوقيت الأردن، على ستاد سنابدراغون في مدينة سان دييغو، ضمن التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان


وأجرى المنتخب تدريبه عصر السبت في مركز تشولا فيستا لتدريب نخبة الرياضيين، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام.

ويشهد اللقاء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، فيما يظهر النشامى باللون الأحمر، وكولومبيا بالأخضر.

‎وتنطلق النسخة الـ 23 من نهائيات كأس العالم، يوم الخميس 11 حزيران، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويستهل منتخب النشامى مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، بلقاء النمسا عند السابعة صباح الأربعاء 17 حزيران، على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ثم يواجه الجزائر عند السادسة صباح الثلاثاء 23 من الشهر ذاته وعلى نفس الملعب، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الخامسة صباح الأحد 28 منه، على ملعب دالاس، حيث أن مواعيد المباريات حسب التوقيت المحلي في العاصمة عمّان. 

وتنقل  القناة الرياضية الأردنية مباراة المنتخب الوطني أمام كولومبيا، ضمن استعدادات "النشامى" للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
 
 


gnews

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