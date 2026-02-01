النشامى يقطفون ثمرة كأس العرب ويواصلون كتابة تاريخ جديد في كرة القدم الأردنية

02:07 م

الوكيل الإخباري- بعد الأداء المميز للمنتخب الأردني «النشامى» في بطولة كأس العرب 2025، وتحقيقه الوصافة، أصبح الحديث عن فتح أبواب الاحتراف للاعبين الأردنيين في أندية عربية وأوروبية كبرى يشغل الشارع الرياضي، خاصة بعد المستوى الاستثنائي الذي أظهره اللاعبون طوال البطولة.





ومن بين أبرز الصفقات التي أثارت اهتمام الجماهير الأردنية، تم الإعلان اليوم الأحد رسمياً عن توقيع لاعب المنتخب الوطني عودة الفاخوري مع نادي بيراميدز المصري، بعد منافسة قوية مع عدة أندية من بينها النادي الأهلي المصري للحصول على خدماته، وذلك عقب بطولة لفت فيها الأنظار إلى مهاراته ومستواه الفني اللافت.



ويعتبر الفاخوري أحدث الأسماء التي تخوض تجربة الاحتراف الخارجي بعد تألقها في كأس العرب 2025، وهو مثال على الطريق الذي بدأ يفتح أمام لاعبي النشامى نحو الانطلاق نحو أندية كبرى.



وكان الأردنيون يأملون أن يمتد الاحتراف الخارجي ليشمل أكثر من اللاعب موسى التعمري واللاعب يزن العرب، لكن الإصابات الطويلة لبعض اللاعبين أثّرت على سرعة مسار الاحتراف.



وعلى رأس هؤلاء، لاعب منتخبنا الوطني يزن النعيمات مهاجم النشامى، الذي كانت له فرصة كبيرة للانتقال إلى النادي الأهلي المصري، إلا أن إصابته بالرباط الصليبي أثناء البطولة والتي ستستمر لأشهر طويلة أوقفت هذه الصفقة، كما تأثر بذلك اللاعب أدهم القرشي ظهير المنتخب الأيمن الذي تعرّض لنفس الإصابة أثناء البطولة أيضاً.



وفي السياق ذاته، واصل عدد من لاعبي النشامى خطواتهم نحو الاحتراف العربي، حيث وقع محمد أبو زريق «شرارة» مع نادي الرجاء المغربي، وأُعير علي عزايزة إلى نادي الشباب السعودي، بينما انتقل علي علوان إلى نادي السيلية القطري، رغم توقعات الشارع الرياضي بأن يحط رحاله في نادٍ عربي كبير أو يخوض تجربة أوروبية، نظرًا للأداء المميز الذي قدمه في كأس العرب 2025 والذي أنهاه كهداف للبطولة برصيد 6 أهداف.



ويأمل الأردنيون أن تساهم هذه الصفقات في احتكاك اللاعبين الأردنيين مع أسماء كبيرة خارجياً وكسب خبرات جديدة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المنتخب الوطني، ويتيح لهم الظهور بمظهر يليق بهم في تجربتهم المونديالية الأولى في كأس العالم 2026.

