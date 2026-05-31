الأحد 2026-05-31 12:24 م

النشامى يلاقون سويسرا وديا اليوم ضمن تحضيراتهم لكأس العالم 2026

الأحد، 31-05-2026 11:26 ص

الوكيل الإخباري- يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره السويسري عند الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت الأردن، على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت جالن السويسرية، في مباراة ودية تأتي ضمن تحضيرات النشامى للمشاركة الأولى في تاريخهم ببطولة كأس العالم 2026.

وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية للمواجهة، بعدما أجرى تدريبه الأخير السبت على ملعب المباراة بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين.


وأكد سلامي خلال مؤتمر صحفي عقد في ملعب اللقاء أن اللاعبين يتمتعون بجاهزية عالية لمواجهة المنتخب السويسري، الذي يعد من المنتخبات القوية على الساحة الأوروبية، مشيرا إلى أن المباراة تمثل فرصة مهمة للنشامى للاحتكاك بمنتخبات مماثلة.


كما أعلن سلامي ضم كوادر تدريبية أردنية إلى الجهاز الفني المساند للمنتخب الوطني، مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار بناء خبرات وطنية متخصصة وإتاحة الفرصة لهذه الكوادر للاستفادة من تجربة المشاركة في كأس العالم، بما يسهم في تعزيز الكفاءات الفنية الأردنية على المدى البعيد.


من جهته، قال اللاعب موسى التعمري إن مواجهة المنتخب السويسري تشكل محطة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني لكأس العالم، مؤكدا أن النشامى يسعون للظهور بأفضل صورة ممكنة وتقديم مستوى يليق بطموحاتهم في المونديال.


وشهد الاجتماع الفني للمباراة استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية، حيث سيطبق خلال اللقاء نظام حكم الفيديو المساعد (VAR)، كما تم تثبيت ألوان الفريقين، إذ سيرتدي المنتخب الوطني الزي الأبيض، فيما يظهر المنتخب السويسري باللون الأحمر.


ويغادر المنتخب الوطني الاثنين إلى الولايات المتحدة لمواجهة كولومبيا يوم 7 حزيران في مدينة سان دييغو، قبل الاستقرار في معسكره الرسمي خلال نهائيات كأس العالم بمدينة بورتلاند الأميركية.


ويستعد منتخب النشامى لخوض أول مشاركة في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

 
 


