"النشامى" ينهي تحضيراته لمواجهة عُمان بتصفيات كأس العالم

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الوكيل الإخباري- أنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة نظيره العُماني عند السابعة -بتوقيت الأردن- بعد عصر غد الخميس 5 حزيران، على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وأجرى المنتخب مرانه الأخير مساء اليوم الأربعاء على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب جمال سلامي، حيث ارتكزت التدريبات على بعض الجمل الفنية استعدادا للمواجهة.



من جانبه، أكّد سلامي خلال المؤتمر الصحفي جاهزية النشامى لخوض اللقاء.. جميع اللاعبين في كامل الاستعداد والتركيز، ويتمتعون بالخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواجهات، وسندخل المباراة بعزيمة عالية وطموح كبير لتحقيق الهدف المنشود وإسعاد الجماهير الأردنية بالوصول إلى المونديال.



وأضاف: خضنا معسكرا بمدينة الدمام السعودية كونها قريبة من الأجواء المناخية لمسقط، وندرك تماما بأننا سنواجه منتخبا قويا شهد تطورا كبيرا وملحوظا خلال الفترة السابقة.. غياب اللاعب إحسان حداد مؤثر، لكن البديل موجود ونعلم تماما الإمكانيات التي نمتلكها.



وختم: مباراة غد مختلفة تماما عن مواجهة الذهاب فهي تحمل طابعا خاصا وظروفا مغايرة.. ندرك تماما أهمية المواجهة، رغم أنها ليست حاسمة، لكنها تشكل محطة مفصلية في مشوارنا، وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق الهدف المنشود والخروج بنتيجة إيجابية المجد يُنتزع ولا يُعطى.



بدوره، بيّن اللاعب علي علوان أن لقاء يوم غد سيشهد مواجهة منافس قوي ويمتلك عناصر مميزة، مؤكدا أن جميع اللاعبين يعلمون المسؤولية الموكلة لهم وبكامل الجاهزية والتركيز، ويأملون بتحقيق نتيجة إيجابية من هذه المواجهة.



إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، حيث سيظهر النشامى باللون الأبيض، وعُمان بالأحمر.



ويواجه المنتخب نظيره العراقي عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 الحالي على ستاد عمّان الدولي.



يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.



وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الأفرقة أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.