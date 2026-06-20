النشامى يواصلون الاستعداد لموقعة الجزائر في كأس العالم 2026

09:10 ص

الوكيل الإخباري- يواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبًا لمواجهة نظيره الجزائري عند الساعة السادسة بتوقيت الأردن صباح الثلاثاء 23 حزيران، على ستاد سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وأجرى منتخب النشامى تدريبه يوم الجمعة 19 حزيران، على ملعب جامعة بورتلاند، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة كافة اللاعبين، وسط حضور وسائل الإعلام.



ويغادر وفد المنتخب السبت إلى مدينة سان فرانسيسكو استعدادًا لمواجهة الجزائر، حيث يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند الساعة 2:30 حسب التوقيت المحلي لسان فرانسيسكو، عصر الأحد، بقاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لملعب اللقاء، قبل أن يقيم تدريبه الرسمي عند الثامنة مساءً على ملعب سان خوسيه بارك، وبحضور وسائل الإعلام.



وتضم قائمة النشامى لكأس العالم 26 لاعبًا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.



ويشارك منتخب النشامى ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وكان المنتخب قد تعثر في افتتاح مشواره بالمونديال أمام النمسا 1-3، فيما تغلبت الأرجنتين على الجزائر 3-0.



ويختتم المنتخب مواجهاته في دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الساعة الخامسة بتوقيت الأردن صباح الأحد 28 حزيران الحالي، على ملعب دالاس.





