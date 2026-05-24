النشامى يواصلون التحضيرات التاريخية لكأس العالم

الوكيل الإخباري- يقيم المنتخب الوطني، الأحد، في مركز إعداد النشامى، تدريباً متاحاً لوسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات.





وسيغادر المنتخب إلى سويسرا الخميس 28 أيار، حيث يلتقي مع أصحاب الأرض عند الرابعة مساءً بتوقيت الأردن، يوم الأحد 31 أيار، على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت غالن، فيما يغادر إلى الولايات المتحدة لمواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في مدينة سان دييغو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.



ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.



وقال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي إن لاعبي "النشامى" يدخلون مرحلة تاريخية مع بدء أول تحضير رسمي لنهائيات كأس العالم، بعد إنجاز التأهل للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.



وأضاف سلامي، في حديثه للاعبين قبل انطلاق المعسكر في عمّان، أن المنتخب كان يحلم بهذه اللحظة منذ قرابة عامين، مؤكداً أن ما يبدأه "النشامى" اليوم هو تحضير للنهائيات وليس للتصفيات، بعد أن انتهت مرحلة التأهل بنجاح.



وخاطب سلامي اللاعبين قائلاً إنهم يجب أن يكونوا سعداء وفخورين، كونهم أول لاعبين وأول جهاز فني يمثلون كرة القدم الأردنية في كأس العالم، معتبراً أن ذلك "شرف وفخر كبير" لهم.



وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد فترة طويلة من العمل والجهد والتضحيات، شهدت إصابات بين اللاعبين وظروفاً مختلفة، قبل أن يتحقق الهدف في النهاية.





