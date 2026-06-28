النشامى يودّعون المونديال مرفوعي الرأس رغم الخسارة أمام الأرجنتين 1-3

07:01 ص

الوكيل الإخباري- خرج المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم “النشامى” من دور المجموعات في كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت أداءً تنافسياً وأفضلية فنية للبطل العالمي، مقابل حضور قتالي لافت من الجانب الأردني، خصوصًا في الشوط الثاني. اضافة اعلان





وتمكن المنتخب الأرجنتيني من افتتاح التسجيل عبر جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 19من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يعزز لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 31، مستفيدًا من ركلة جزاء صفرها الحكم بعد تدخل من اللاعب نزار رشدان.



وفي الشوط الثاني، ظهر المنتخب الأردني بصورة أكثر جرأة وتنظيماً، ونجح في تقليص الفارق عبر النجم موسى التعمري في الدقيقة 55، ليعيد الأمل للنشامى ويشعل أجواء اللقاء، وسط ضغط هجومي ومحاولات متواصلة لإدراك التعادل.



لكن خبرة المنتخب الأرجنتيني حسمت المواجهة في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل ليونيل ميسي الهدف الثالث عند الدقيقة 80 عقب دخوله كبديل من ركلة حرة مباشرة، ليؤكد تفوق “التانغو” ويغلق باب العودة أمام المنتخب الوطني.



ورغم الخسارة، قدّم المنتخب الأردني أداءً يُحسب له في ظهوره التاريخي بالبطولة، حيث أظهر تطورًا واضحًا في المستوى الفني والبدني، ونجح في مجاراة أحد أقوى منتخبات العالم لفترات من اللقاء، خصوصًا في الشوط الثاني.



وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب الوطني الأردني مشاركته في البطولة، وسط إشادة بالأداء القتالي والروح العالية التي ظهر بها “النشامى” في أول حضور لهم على المسرح العالمي.







