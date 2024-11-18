النص الكامل لخطاب العرش السامي

الوكيل الإخباري- ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم خطاب العرش السامي اليوم الإثنين في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة العشرين .







وتالياً نص كلمة جلالة الملك :

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