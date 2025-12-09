النعيمات يوضح موقفه من الرحيل إلى "الشياطين الحمر"

11:37 م

الوكيل الإخباري- الكبير على منتخب مصر بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات لكأس العرب 2025، أنه يركز بشكل كامل على مشوار "النشامى" في البطولة، مضيفًا أن الحديث عن مستقبله الاحترافي سيكون في الوقت المناسب.





وقال نجم منتخبنا: "كل تركيزي الآن على المنتخب، أمامنا مباريات مهمة، وسأتحدث عن أي عروض لاحقًا"، في إشارة إلى الأنباء المتداولة حول اهتمام النادي الأهلي المصري بالتعاقد معه.



وأضاف النعيمات: "في كل الأحوال، لن أتجاوز نادي العربي القطري"، مؤكدًا التزامه بالنادي الذي يمثله في الدوري القطري.



وعن التأهل المستحق إلى دور الثمانية لكأس العرب بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، قال نجمنا الوطني: "مبروك لنا، وحظ أوفر لمنتخب مصر، حققنا العلامة الكاملة بجدارة".



وتابع: "أثبتنا أنه لا يوجد فرق بين لاعب أساسي وبديل، الجميع على مستوى عالٍ، وهذا يؤكد جودة اللاعب الأردني".



وأوضح النعيمات: "كنا نتوقع هذه البداية القوية لأننا نتعاهد دائمًا على الأداء المشرف في كل البطولات، ونحن على قلب رجل واحد… اللاعبون والجهاز الفني والجماهير واتحاد الكرة"، مقدمًا شكره لجميع الداعمين.



ويستعد منتخبنا الوطني لخوض مواجهة قوية أمام المنتخب العراقي في الدور ربع النهائي من البطولة يوم الجمعة المقبل، في تحدٍ جديد يواصل فيه "النشامى" رحلة المنافسة بثقة وروح عالية.



