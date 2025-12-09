الأربعاء 2025-12-10 01:18 ص

النعيمات يوضح موقفه من الرحيل إلى "الشياطين الحمر"

النعيمات يوضح موقفه من الرحيل إلى "الشياطين الحمر"
النعيمات يوضح موقفه من الرحيل إلى "الشياطين الحمر"
الثلاثاء، 09-12-2025 11:37 م
الوكيل الإخباري-   الكبير على منتخب مصر بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات لكأس العرب 2025، أنه يركز بشكل كامل على مشوار "النشامى" في البطولة، مضيفًا أن الحديث عن مستقبله الاحترافي سيكون في الوقت المناسب.اضافة اعلان


وقال نجم منتخبنا: "كل تركيزي الآن على المنتخب، أمامنا مباريات مهمة، وسأتحدث عن أي عروض لاحقًا"، في إشارة إلى الأنباء المتداولة حول اهتمام النادي الأهلي المصري بالتعاقد معه.

وأضاف النعيمات: "في كل الأحوال، لن أتجاوز نادي العربي القطري"، مؤكدًا التزامه بالنادي الذي يمثله في الدوري القطري.

وعن التأهل المستحق إلى دور الثمانية لكأس العرب بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، قال نجمنا الوطني: "مبروك لنا، وحظ أوفر لمنتخب مصر، حققنا العلامة الكاملة بجدارة".

وتابع: "أثبتنا أنه لا يوجد فرق بين لاعب أساسي وبديل، الجميع على مستوى عالٍ، وهذا يؤكد جودة اللاعب الأردني".

وأوضح النعيمات: "كنا نتوقع هذه البداية القوية لأننا نتعاهد دائمًا على الأداء المشرف في كل البطولات، ونحن على قلب رجل واحد… اللاعبون والجهاز الفني والجماهير واتحاد الكرة"، مقدمًا شكره لجميع الداعمين.

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض مواجهة قوية أمام المنتخب العراقي في الدور ربع النهائي من البطولة يوم الجمعة المقبل، في تحدٍ جديد يواصل فيه "النشامى" رحلة المنافسة بثقة وروح عالية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة

تجسس إسرائيلي يستهدف ملايين الهواتف المصرية

عربي ودولي تجسس إسرائيلي يستهدف ملايين الهواتف المصرية

ب

عربي ودولي بريطانيا تفرض قيودا على 5 كيانات وفردين كجزء من العقوبات ضد روسيا

الاحتلال يعتدي على ثلاثة معتقلين ويصيبهم بجروح قبيل الإفراج عنهم

فلسطين الاحتلال يعتدي على ثلاثة معتقلين ويصيبهم بجروح قبيل الإفراج عنهم

ل

طب وصحة ابتلاع العلكة!.. ماذا يحدث لجسمك؟

الأرصاد تحذر: زخات غزيرة ورعد وبَرَد في هذه المناطق الأربعاء

الطقس الأرصاد تحذر: زخات غزيرة ورعد وبَرَد في هذه المناطق الأربعاء

ل

عربي ودولي الدفاع البريطانية تعلن مقتل أحد جنودها في أوكرانيا

ل

عربي ودولي الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الشرع



 






الأكثر مشاهدة