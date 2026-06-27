الأحد 2026-06-28 12:32 ص

النقابات المهنية بإربد تنتدي بالأعياد الوطنية

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها
إربد
 
السبت، 27-06-2026 11:39 م

الوكيل الإخباري-    أكد متحدثون في ندوة نظمها مجمع النقابات المهنية في إربد مساء اليوم السبت، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تشكل صمام أمان لحماية هوية المدينة والحفاظ على مقدساتها، في ظل ما تتعرض له من محاولات لطمس معالمها التاريخية وتغيير واقعها.

اضافة اعلان


وبينوا، خلال الندوة التي نظمتها لجنة العمل الوطني في المجمع بعنوان "الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش والوصاية الهاشمية على القدس، مسيرة وطنية وقومية في حماية الهوية وصون المقدسات"، بمناسبة الأعياد الوطنية، أن التلاحم بين القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية والشعب أسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وعزز موقف الأردن في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.


وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق الدكتور هايل الداوود، إن الوصاية الهاشمية على القدس تمثل امتداداً لدور تاريخي راسخ في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل جهوده على المستويين السياسي والدبلوماسي للدفاع عن القدس، وحماية هويتها العربية والإسلامية، ودعم صمود المقدسيين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يعتزم تشكيل "حكومة وطنية موسّعة" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة

الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى

أخبار محلية الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية النقابات المهنية بإربد تنتدي بالأعياد الوطنية

المنتخب الوطني

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد جاهزية مواقع بث مباراة النشامى مع الأرجنتين

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: حرب اسرائيل على غزة أصابت عشرات الآلاف بإعاقات سمعية

دائرة الآثار العامة

أخبار محلية بيان توضيحي صادر عن دائرة الآثار العامة

لتقى جلالة الملك عبدالله الثاني عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية جيم روس. وبحث اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن و الولايات المتحدة وأهمية توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

أخبار محلية الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 






الأكثر مشاهدة

 