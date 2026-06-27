النقابات المهنية بإربد تنتدي بالأعياد الوطنية

الوكيل الإخباري- أكد متحدثون في ندوة نظمها مجمع النقابات المهنية في إربد مساء اليوم السبت، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تشكل صمام أمان لحماية هوية المدينة والحفاظ على مقدساتها، في ظل ما تتعرض له من محاولات لطمس معالمها التاريخية وتغيير واقعها.

اضافة اعلان



وبينوا، خلال الندوة التي نظمتها لجنة العمل الوطني في المجمع بعنوان "الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش والوصاية الهاشمية على القدس، مسيرة وطنية وقومية في حماية الهوية وصون المقدسات"، بمناسبة الأعياد الوطنية، أن التلاحم بين القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية والشعب أسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وعزز موقف الأردن في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.