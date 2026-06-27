النقابات المهنية بإربد تنتدي بالأعياد الوطنية

وبينوا، خلال الندوة التي نظمتها لجنة العمل الوطني في المجمع بعنوان "الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش والوصاية الهاشمية على القدس، مسيرة وطنية وقومية في حماية الهوية وصون المقدسات"، بمناسبة الأعياد الوطنية، أن التلاحم بين القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية والشعب أسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وعزز موقف الأردن في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق الدكتور هايل الداوود، إن الوصاية الهاشمية على القدس تمثل امتداداً لدور تاريخي راسخ في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل جهوده على المستويين السياسي والدبلوماسي للدفاع عن القدس، وحماية هويتها العربية والإسلامية، ودعم صمود المقدسيين.
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