النقابات المهنية تحظر التدخين

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع النقابات المهنية حظر التدخين بكافة أشكاله داخل مبنى المجمع وجميع مرافقه في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتوفير بيئة عمل صحية ونقية وشمل القرار منع تدخين السجائر التقليدية والإلكترونية ومنتجات النيكوتين، حرصاً على صحة وسلامة النقابيين والموظفين والزوار، وتجنباً للمخالفات القانونية.

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