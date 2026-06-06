النقابات المهنية تحظر التدخين

وجاء هذا القرار بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين وضمن جهود مبادرة "جيل خالٍ من التدخين"، وتشديداً على تطبيق أحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.
-
أخبار متعلقة
-
العيسيوي يلتقي وفدا من جمعية طلاب الصيدلة الأردنية
-
"مراقبة الشركات": زيادة عدد الشركات المسجلة يدل على استقرار الاقتصاد الأردني
-
صناعة الأردن تثمن نهج التشاركية والانفتاح لمؤسسة الغذاء والدواء
-
الإحصاءات العامة: القانون يمنع الكشف عن أي بيانات للمواطنين
-
خبر سار لزوار ومرتادي منطقة أم النمل في إربد
-
وزير الثقافة: فعاليات جديدة في القبو ومضمار الخيل بمهرجان جرش
-
تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على مركبات نقل السماد العضوي في الطفيلة
-
وزارة الاستثمار: تعديلات "تنظيم البيئة الاستثمارية" جاءت بمشاورات مع القطاع الخاص والمستثمرين