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النقابات المهنية تحظر التدخين

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أرشيفية
 
السبت، 06-06-2026 07:41 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع النقابات المهنية حظر التدخين بكافة أشكاله داخل مبنى المجمع وجميع مرافقه في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتوفير بيئة عمل صحية ونقية وشمل القرار منع تدخين السجائر التقليدية والإلكترونية ومنتجات النيكوتين، حرصاً على صحة وسلامة النقابيين والموظفين والزوار، وتجنباً للمخالفات القانونية.

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وجاء هذا القرار بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين وضمن جهود مبادرة "جيل خالٍ من التدخين"، وتشديداً على تطبيق أحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.

 
 


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